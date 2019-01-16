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Sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle akaryakıt satışları azaldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:22
Sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle akaryakıt satışları azaldı

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle geçen ay akaryakıt satışlarının yüzde 9,1 azaldığı belirtildi.

Fransa Petrol Endüstrileri Birliğinin paylaştığı verilere göre geçen yıl, akaryakıt satışlarında yüzde 1,7 düşüş kaydedildi.

Bununla beraber, sadece geçen ay akaryakıt satışlarında sarı yeleklilerin eylemleri nedeniyle yüzde 9,1 gerilediği belirtildi.

Sarı yeleklilerin gösterileri akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım'da başlamıştı. Fransız hükümeti, sarı yeleklilerin taleplerini yerine getirmek için 2019'da getirmeyi öngördüğü akaryakıt zamlarını iptal etmişti.




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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:22
  1. akaryakıt
  2. Fransa
  3. Paris
  4. sarı yelekliler

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