Sarı Yeleklilere olan destek azalıyor

Fransa’da 17 Kasım’da başlattıkları eylemlerle kendilerinden söz ettiren Sarı Yelekliler, ülke genelinde giderek güç kaybediyor. Sarı Yelekliler, ilk zamanlar Fransız halkı tarafından haklı olarak görülüp destek bulurken, son zamanlarda kamu mallarına ve esnafa verdikleri zarar yüzünden halkın desteğini kaybetmeye başladı.

Cumartesi günü 14’ncü kez sokağa inen Sarı Yelekliler, 17 Kasım 2018’de başladıkları eylemlerinin 3’üncü ayını kutlamak için Pazar günü sokağa indiler. Başkent Paris’te Pazar sabahı Champs-Elysees caddesinde toplanan göstericiler, Eyfel Kulesi civarında bulunan Fransız işverenler kuruluşu MEDEF önünde gösteri yapacaklarını açıklamıştı. Polis ve bilhassa, atlı polisler göstericileri MEDEF binası yakınına yaklaştırmadı. Eylemcileri Eyfel Kulesinin etrafındaki yeşil alana toplamayı başaran polis, eylemcilerin alandan çıkmasını engelledi. Eylemciler Eyfel Kulesinin etrafındaki geniş parka yayılınca, gösterinin etkisi azaldı.

Halk desteğini kaybediyor

Fransa’da bu Pazar günü yayınlanan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 52’si sarı yeleklerin “hareketlerini ve eylemlerini durdurmaları” gerektiğine inanıyor. Bir ay önce yapılan başka bir ankette katılımcıların, yüzde 37’si Sarı Yeleklilerin eylemlerini sonlandırmasını istiyordu.