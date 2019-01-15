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Sarı yeleklilere ilişkin müzakere toplantıları başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin sebep olduğu sorunları çözmek için 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını Grand Bourgtheroulde semtinde başlattı

15 Ocak 2019 Salı 22:48
Sarı yeleklilere ilişkin müzakere toplantıları başladı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmak için müzakere toplantılarının ilkini Grand Bourgtheroulde semtinde gerçekleştirdi.

Macron, Grand Bourgtheroulde'de Normandiya bölgesinde görev yapan 600 belediye başkanı ile bir araya gelerek sarı yeleklilerin eylemlerinin sebep olduğu sorunlara ilişkin çözüm bulmak üzere toplantı yaptı.

Burada konuşma yapan Macron, ülkedeki ekonomik, sosyal ve demokrasi sorunlarının uzun yıllara dayandığını ve sarı yelekliler hareketinin çıkış noktasının bu olduğunu söyledi.

Macron, Fransızlara hitaben yazdığı açık mektupta vatandaşlara 35 soru yönelttiğini hatırlatarak, bazılarının bu soruları yetersiz bulabileceğini ancak kendisinin sormadığı her sorunun sorulabileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Macron, belediye başkanlarından müzakere toplantılarının düzenlenmesinde katkıda bulunmalarını ve ülkedeki sorunların çözümüne ilişkin öneriler getirmelerini istedi.

Grand Bourgtheroulde'ye gelmeden Gasny semtini ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, ülkede alt gelirli insanlar için, "Zor durumda olan insanlara daha fazla sorumluluk vermemiz gerekiyor çünkü bazıları iyi bazıları da saçmalıyor." ifadesini kullandı.

Lisieux Belediye Başkanı Bernard Aubril yaptığı açıklamada, "Fransa çok ciddi bir durumda. Bin 300 avro maaş alan Fransızları zengin kabul etmek gerçeği inkar etmektir. Acil şekilde almanız gereken önlemler var." dedi.

Saint-Valery-en-Caux Belediye Başkanı Dominique Chauvel, Macron'un kendisi için "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek, ülkenin "aşırılığa, tahammülsüzlüğe ve bireyselliğe" doğru gittiğini söyledi.

Fransızların katılımıyla 15 Mart'a kadar sürecek bu toplantılar sarı yeleklilerin gösterilerinin yol açtığı sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor. Macron, bu çerçevede ülkenin farklı bölgelerine giderek belediye başkanları ile bir araya gelecek.

Vatandaşlar aynı zamanda hükümet tarafından internette oluşturulan bir platformda konulara ilişkin fikirlerini ve önerilerini beyan edebilecek.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Ekonomik yönden eylemler 58 bin kişiyi işsiz bıraktı, bunun devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.

Gösteriler yüzünden aralıkta Paris'e gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme oldu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:48
  1. Fransa
  2. Macron
  3. sarı yelekliler

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