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Marsilya'da Sarı Yelekliler'e destek! Balkonlara astılar

Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehrinde protestolara destek veren pek çok apartman sakini, dairelerin pencere ve balkonlarına sarı yelekler astı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 00:11
Marsilya'da Sarı Yelekliler'e destek! Balkonlara astılar

Fransa hükümetinin hafta sonunda düzenlenecek protestolar için ülke çapında 89 bin polisi harekete geçirmesi, Fransız polisinin Mantes-la-Jolie kentinde 700 lise öğrencisini gözaltına alması büyük tepki çekti.

Öte yandan Sarı Yelekliler'e Fransa'nın farklı şehirlerinden de destek geldi.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde protestolara destek için pek çok apartmanda dairelere sarı yelekler asıldı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 00:11
  1. Sarı yelekliler
  2. Fransa

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