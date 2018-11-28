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"Sarı yeleklilerden" Paris'te gösteri çağrısı

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:10
"Sarı yeleklilerden" Paris'te gösteri çağrısı

PARİS (AA) - Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yeleklerin" hükümetle müzakereleri yürütmek için kurulan temsil heyetinin sözcülerinde Eric Drouet, Fransızları cumartesi başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenleyecekleri büyük gösteriye davet etti.

Yaklaşık 10 gündür ülke genelinde akaryakıt zamları protesto eden "Sarı yeleklilerin" hükümetle müzakereleri yürütmek için kurulan temsil heyetinin sözcülerinden Drouet ve Priscillia Ludosky, dün Çevre Bakanı François de Rugy ile yaptıkları görüşmeye ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Drouet, bu görüşme sayesinde hükümetle ilk kez diyalog kurduklarını belirterek, görüşmede "Sarı yeleklilerin" mesajlarını hükümete ilettiklerini söyledi.

Görüşmenin ardından hükümetin Fransızların taleplerini dikkate alacaklarını düşünmediğini ifade eden Drouet, Fransızları cumartesi Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde düzenleyecekleri büyük gösteriye davet etti.

Ludosky ise Bakan Rugy'nin bu görüşme sayesinde Fransızların kızgınlıklarını ve endişelerini daha iyi anladığını belirterek, devlet yetkilileriyle yeniden görüşme olabileceğini kaydetti.

Bu arada, "Sarı yelekliler" ülkenin birçok kentinde gösteri düzenliyor. Polis, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire şehrindeki kaymakamlığın önünde toplanan yaklaşık 200 kişiyi dağıtmak için biber gazı kullandı.

Eylemciler, Nantes ve Morlaix kentlerinde bazı yollarda blokaj eylemi düzenlerken, bazı kentlerdeki ücretli otoyollarda de sürücüleri gişelerden ücret ödemeden geçmeye yönlendirdi.

- Fiyatlar yüzde 20 arttı, "Sarı Yelekliler" sokağa indi

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle geçen cumartesi Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetmiş, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralanmış, 794 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.



Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:10
  1. akaryakıt zamları protestoları
  2. Fransa
  3. Paris

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