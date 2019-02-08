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Sarı yeleklilerden Obama ile görüşme talebi

Aralarında Thierry Paul Valette'in de olduğu bir grup sarı yelekli, eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmeyi talep etti

08 Şubat 2019 Cuma 23:06
Sarı yeleklilerden Obama ile görüşme talebi

PARİS (AA) - Fransa'da, aralarında öncü isimlerinden Thierry Paul Valette'in de olduğu sarı yeleklilerden bir grup, eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüşme talebinde bulundu.

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, aralarında Valette'in olduğu bir grup sarı yelekli, Obama'ya Paris'teki vakfının aracılığıyla mektup göndererek, kendisiyle görüşmek istediklerini iletti.

Mektupta Obama'nın dünya ve Avrupa ile ilgili meselelere yaklaşım tarzının önemsendiği yazıldığı ifade edildi.

Valette, geçen hafta yaptığı açıklamada, 26 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yarışmak istediklerini, bunun için "Sarı Yelekli Vatandaşlar Birliği" adını verdikleri bir liste oluşturduklarını belirtmişti.

Sarı yeleklilerden önemli bazı isimler de Paris'te hafta başında İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ile bir araya gelmişti.



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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 23:06
  1. Fransa
  2. Paris
  3. sarı yelekliler

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