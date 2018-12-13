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"Sarı yelekliler"den cumartesi günü gösteri çağrısı

"Sarı yelekliler"in önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri yapacaklarını belirtti- Eylemcilerin sözcülerinden Priscillia Ludosky, birçok düzenleme için halka referandum hakkı verilmesini istediklerini söyledi

13 Aralık 2018 Perşembe 19:49
"Sarı yelekliler"den cumartesi günü gösteri çağrısı

PARİS (AA) - Fransa'da "sarı yeleklilerin" önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

Nicolle ve "sarı yeleklilerin" sözcülerinden Priscillia Ludosky, Versay Sarayı'nın yakınında bulunan ve 1789 Fransız ihtilalinin sembollerinden Jeu de Paume Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri yapacaklarını belirten Nicolle, insanların gösteriler için daha fazla kenetlendiğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı yaptığı konuşmadan sonra gösterilere katılmayanların da cumartesi günkü eylem için sokaklara çıkacağını söyledi.

Sarı yelek hareketinin tüm Fransızlara hitap ettiğini belirten Ludosky, Macron'a hitaben öfkeli olduklarını ve öfkelerini ancak bu şekilde dile getirebildiklerini kaydetti.

Ludosky, vatandaşların üzerlerine yüklenen vergileri artık kaldıramadığını ve adaletsizliğin had safhada olduğunu ifade etti.

Fransızların artık bu durumu kabul etmediğini vurgulayan Ludosky, halkın daha insani koşullarda yaşayabilmesi için vergilerin ciddi manada düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Ludosky, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransızların yaşadıkları zorlukları anladığını söylemesine rağmen ekonomik şartlarını iyileştirecek somut ve kalıcı adımlar atmadığını kaydetti.

Halka, anayasada bazı maddelerin değiştirilmesi ve parlamentonun çıkaracağı yasalar için referandum hakkı verilmesini, ayrıca Macron'un imzalamak istediği uluslararası anlaşmaların da halk oylamasına götürülmesini talep ettiklerini aktaran Ludosky, hükümetten bu konuda cevap beklediklerini ifade etti.

Ludosky, Macron'un açıklamalarından tatmin olmadıklarını, bu nedenle gösterilere devam edeceklerini kaydetti.

- Hükümetten iptal çağrısı

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg'daki silahlı saldırıdan sonra "sarı yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istemişti.

Çevre Bakanı François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerin artık tamamen bitmesi gerektiğini belirtmişti.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sarı yeleklilerin taleplerine cevap verdiğini, bu nedenle eylemlerin sonlandırılması gerektiğini ifade etmişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

- Macron'un açıklamaları

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuştu.

- Silahlı saldırı

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından terörle mücadele eylem planı "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltilmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:49
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