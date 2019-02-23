Sarı yelekliler yeniden sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler hükümetin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Gösterilerde 44 kişi gözaltına alındı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, hükümetin gösterilerin iptal edilmesi çağrısına rağmen 15'inci haftasında da devam etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını eleştiren göstericiler önceki haftalarda olduğu gibi Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı.

Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero Meydanı'na kadar yürüyen eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericilerin taş ve şişe atması üzerine polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.

- Drouet, Macron'un katıldığı tarım fuarına gitti



Sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet, Paris'te düzenlenen, Macron'un da katıldığı tarım fuarına gitti.

Drouet, Cumhurbaşkanı ile konuşabilmek için yanına yaklaşmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri buna izin vermedi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 14 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Clermont-Ferrand kentinde 2 bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenen eylemde göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

Çöp bidonlarının ateşe verildiği gösteride 15 kişi gözaltına alındı.

Rennes'deki eylemde çıkan olaylarda da 15 kişi gözaltına alınırken, 6 polis yaralandı.

- Amazon'un Toulouse'daki merkezinin giriş ve çıkışlarını kapattılar

Sarı yelekliler, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Toulouse'daki merkezinin giriş ve çıkışlarını birkaç saat süreyle kapattı. Gösterciler, Amazon gibi dev şirketlerin vergi ödememesine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 5 bin 800'ü Paris'te olmak üzere 46 bin 600 kişi katıldı.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, sarı yelekliler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sona ermesi gerektiğini ifade etmişti.



- Protestolar

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı ve bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatıştı. Göstericiler, kamu kurumlarına saldırdı, mağazaları yağmaladı, araçları ve çöp bidonlarını yaktı.



Gösteriler ülke ekonomisine de ciddi zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalanların sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon avro oldu. Yine eylemler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu aştı, gıda sektörü de yaklaşık 13 milyar avro zarar etti.

