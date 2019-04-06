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Sarı Yelekliler rota değiştirdi

Fransa’da protestolarına devam eden Sarı Yelekliler 21’nci kez sokağa çıktı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 20:35
Sarı Yelekliler rota değiştirdi

Fransa’da protestolarına devam eden Sarı Yelekliler 21’nci kez sokağa çıktı. Şanzelize Caddesi’nde bir araya gelemeyen protestocular bu hafta Fransa’nın finans merkezi olarak bilinen La Défense’e doğru yürüdü.


Fransa’da Sarı Yelekliler protestocuları 21’nci haftasında hükümetin koyduğu bazı yasaklara rağmen yine sokağa indi. Hükümetin başta Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi olmak üzere Ulusal Meclis, Elysée Sarayı çevresi ve bazı toplu taşıma istasyonlarını protestoculara yasaklaması üzerine eylemciler bu hafta Republique Meydanı’nda buluştu. Meydanı dolduran kalabalık grup daha sonra Paris’in fakir ve göçmenlerin oturduğu semtlerinden geçerek Fransa’nın finans merkezi olarak bilinen La Défense’e doğru yürüdü. Sarı YeleklilerinLa Défense bölgesine yürümesinin sebebinin ise Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron’un Fransız halkı yerine çok uluslu şirketleri koruması, onlardan gereken vergileri almayıp halkın sosyal yardımlarını kesmesi olarak gösterildi.


Polis tarafından yasaklanmasına rağmen Şanzelize Caddesi’ne girmek isteyen Sarı Yelekliler’in öncülerinden Eric Drouet’a polis tarafından 138 Euro para cezası kesildiği açıklandı. Paris Valiliği tarafından konan yasakları delmeye çalışan 21 kişinin sabah saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Ayrıca, 6 kişinin de oto yollardaki radar cihazlarını yakmaktan yargı önüne çıkarıldığı belirtildi.


Sarı Yelekliler gösterilerine Paris’te yaşayan bazı Türk vatandaşlarının da katıldığı görüldü. Gösteriye katılanlardan Muzaffer isimli bir genç, Sarı Yelekliler eyleminin ilk haftasından itibaren onlarla birlikte yürüdüğünü söyleyen belirterek bu hafta vergi kaçıran şirketlerin olduğu yere doğru yürüdüklerini aktardı. Yürüyüşte yer alan bir başka Türk Tayfun Altuntaş ise, akaryakıt zammına karşı başlayan eylemin artık yeni bir boyut kazandığını ifade eti.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 20:35
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