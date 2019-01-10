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Sarı yelekliler radarların yüzde 60'ına zarar vermiş

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleliklerin ülkedeki 3 bin 200 sabit yol radarının yaklaşık yüzde 60'ına zarar verdiğini açıkladı

10 Ocak 2019 Perşembe 21:02
Sarı yelekliler radarların yüzde 60'ına zarar vermiş

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleliklerin sabit yol radarlarının yaklaşık yüzde 60'ına zarar verdiğini söyledi.

Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl 17 Kasım'dan bu yana ülke genelinde eylemler yapan sarı yeleklilerin ülkedeki 3 bin 200 sabit yol radarının yüzde 60'ına zarar verdiğini belirten Castaner, sosyal medyada ateşe verilen radarların yanında poz verenleri gördüğünü ve onların bir gün yolda ölümün gerçeğiyle yüzleşmelerini istemediğini kaydetti.

Castaner, sarı yeleklilerin hafta sonu düzenlediği gösteride 2 polisi döven eski boksör Christophe Dettinger için başlatılan yardım kampanyasına destek verenlere tepki gösterdi.

Darbedilen söz konusu 2 polisle dayanışmada bulunduğunu kaydeden Castaner, polisin eylemcilere şiddet uyguladığı iddialarını reddetti.

Boksta 2007'de Fransa şampiyonluğu bulunan Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 117 bin avronun toplandığı kaydedilmişti.

Sarı yelekliler, ülke genelinde düzenlendikleri gösterilerde yollarda kapatma eylemi yapmıştı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından salı günü sarı yeleklilerin yaptığı protesto eylemlerinde polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla 60 soruşturma açılmıştı.

Geçen hafta sonu Toulon kentinde düzenlenen gösteride polisin eylemciyi sert şekilde darbettiğine dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Polisin gösterilerde çıkan olaylar sırasında kullandığı biber gazı, birçok göstericinin yaralanmasına neden olmuştu.

Sarı yeleklilerin 1 Aralık'taki eyleminde polisin bir göstericiyi yere yatırarak şiddetli şekilde dövmesi basında ve sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonların yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

Sarı yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylarda şu ana kadar 5 bin 600 kişi gözaltına alınırken, binden fazla kişiye ise hapis cezası verildi.

Ekonomik yönden ise eylemler 58 bin kişiyi işsiz bırakırken, gösterilerin devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 21:02
  1. Fransa
  2. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
  3. sarı yelekliler

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