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Sarı Yelekliler medya kuruluşlarına yürüyor

Fransa’nın genelinde Sarı Yelekliler eylemi devam ederken başkent Paris’te Sarı Yelekler medya kuruluşlarına yürüdü.

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:42
Sarı Yelekliler medya kuruluşlarına yürüyor

Fransa’nın genelinde Sarı Yelekliler eylemi devam ederken başkent Paris’te Sarı Yelekler medya kuruluşlarına yürüdü. Basın kuruluşlarının binasına yürüyen Sarı Yelekliler Kasım ayından beri her Cumartesi devam eden eylemlerin medyada tarafsız yayınlanmasını talep ediyor.


Fransa’nın başkenti Paris’te yüzlerce Sarı Yeleklinin "Medyaya Yürüyüş" gösterisine katıldığı öğrenildi. Paris’te büyük basın kuruluşlarının binalarına yürüyen Sarı Yelekliler Kasım ayından bu yana devam eden Sarı Yelek eylemlerinin tarafsızca yayınlanmasını talep ediyor. Ayrı ayrı kafileler halinde gelip birleşen eylemciler basın kuruluşlarının önünde “Yalancılar” sloganı attı.


Öğleden sonra yerel saat ile 1’de kanallara ve diğer basın kuruluşlarına yürüyen eylemcilerinin sayısının arttığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:42
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