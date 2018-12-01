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Sarı yelekliler kimler amaçları ne? Fransa'da gösteri yapan sarı yelekliler ne istiyor?

Türkiye'deki seçilmiş hükümete karşı Gezi kalkışmasını fonlayan Avrupa'nın bu kez kirli oyunu kendi başına geldi. Fransa'da sarı yelekliler, akaryakıta yapılan zamları protesto etmek amacıyla günlerdir Fransa sokaklarını yangın yerine çeviriyor. Sarı yeleklilerin protestoları Fransayı da aşıp AB'nin başkendi Brüksele de uzandı. Peki sarı yelekliler kimler? Sarı yelekliler ne istiyor? Sarı yeleklilerin talebi Macron tarafından kabul edilecek mi?

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:30
Sarı yelekliler kimler amaçları ne? Fransa'da gösteri yapan sarı yelekliler ne istiyor?

Türkiye'deki seçilmiş hükümete karşı Gezi kalkışmasını fonlayan Avrupa'nın bu kez kirli oyunu kendi başına geldi. Fransa'da sarı yelekliler, akaryakıta yapılan zamları protesto etmek amacıyla günlerdir Fransa sokaklarını yangın yerine çeviriyor. Sarı yeleklilerin protestoları Fransayı da aşıp AB'nin başkendi Brüksele de uzandı. Peki sarı yelekliler kimler? Sarı yelekliler ne istiyor? Sarı yeleklilerin talebi Macron tarafından kabul edilecek mi?

Macron istifa etmeli

Fransa'da "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor. Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yeleklilerin" Paris Koordinatörü Valette, akaryakıta ek vergi koyulmasının bardağı taşıran son damla olduğunu ve eylemcilerin Cumhurbaşkanı Macron'un istifasını istediklerini söyledi. Valette, eylemcilerin kendilerini dinlemediği ve kulak asmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istediğini söyledi. Fransızların sürekli vergi ödemekten bıktığını belirten Valette, "Göstericiler, Macron'un yürüttüğü reformlarla ilgili referandum da istiyor. Bunun yanında Macron aynı zamanda Fransızları provoke ediyor. Mütevazi değil. İnsanlar artık Macron'un bu tavrından sıkıldı." dedi.

Fransızların yüzde 84'ü destekliyor

Macron bir süredir, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor. Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "Sarı yeleklileri" destekliyor. Protestocuların çoğunun orta gelir grubundaki kişilerden oluştuğu belirtiliyor. Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Sarı yelekliler AB'nin korkulu rüyası oldu

Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in protestoları başladı. Sarı yelekliler daha önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde de protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı. Bugün ise ilk defa sarı yeleklilerin protestosu Brüksel'e sıçramış oldu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:30
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