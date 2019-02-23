Sarı Yelekliler Brüksel’de toplandı, polis müdahale etti

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir grup Sarı Yelekli gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu 6 kişi göz altına alındı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Sarı Yelekliler uzun bir aranın ardından izinsiz gösteride bulundu. Pek çoğu Fransa’dan gelen 400 kadar Sarı Yelekli, Brüksel’in merkezinde toplandı. Sarı Yeleklilerin eylemine polis müdahale etti, 6 kişi göz altına alındı. Sessiz başlayan Sarı Yeleklilerin gösterisi arbedeye döndü. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Yaralılar arasında muhabirlerin de olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Sarı Yeleklilerin kimlikleri hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Göstericiler arasında Fransa’dan birçok Sarı Yeleklinin yer alması Brüksel polisini alarma geçirdi. Fransa’nın Alsace Belediyesinden gösteriye katılan Steve, “Avrupa değişmeli. İktidarda olanların ayrıcalıklarına bir son verilmelidir” dedi. Hollandalı Dennis ise, “Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmamız gerekiyor, çünkü çok fazla paraya mal oluyor” diye konuştu.