0553 313 94 23

Sarı Yelekliler Brüksel’de toplandı, polis müdahale etti

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir grup Sarı Yelekli gösteri düzenledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 22:12
Sarı Yelekliler Brüksel’de toplandı, polis müdahale etti

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir grup Sarı Yelekli gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu 6 kişi göz altına alındı.



Belçika’nın başkenti Brüksel’de Sarı Yelekliler uzun bir aranın ardından izinsiz gösteride bulundu. Pek çoğu Fransa’dan gelen 400 kadar Sarı Yelekli, Brüksel’in merkezinde toplandı. Sarı Yeleklilerin eylemine polis müdahale etti, 6 kişi göz altına alındı. Sessiz başlayan Sarı Yeleklilerin gösterisi arbedeye döndü. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Yaralılar arasında muhabirlerin de olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Sarı Yeleklilerin kimlikleri hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Göstericiler arasında Fransa’dan birçok Sarı Yeleklinin yer alması Brüksel polisini alarma geçirdi. Fransa’nın Alsace Belediyesinden gösteriye katılan Steve, “Avrupa değişmeli. İktidarda olanların ayrıcalıklarına bir son verilmelidir” dedi. Hollandalı Dennis ise, “Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmamız gerekiyor, çünkü çok fazla paraya mal oluyor” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 22:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli güreşçilerden Macaristan'da 3 madalya
    1. Milli güreşçilerden Macaristan'da 3..
    2. Erdoğan: " 'Tayyip Erdoğan niçin Sisi..
    3. Mali'de BM Barış Gücü askerlerine..
    4. Bakan Soylu: Şimdi hazırlıkları..
    5. "CHP'nin belediyecilik tarihi..
    6. Erdoğan: "Sisi göreve geldiğinden bu..
    7. İstanbul'da kar yağışı
    8. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bunlar..
    9. Artvin’de trafikkazası: 1 ölü, 2..
    10. Sudan ile Güney Sudan sınır belirleme..
    11. İki insani yardım kamyonu yakıldı: 20..
    12. Hemşireleri taciz ettiği iddia edilen..
    13. "Roma", "Sarayın Gözdesi", "Yeşil..
    14. ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı:..
    15. Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nun..
    16. Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim satış)..
    18. Kosova'nın Bağımsızlığının 11. Yıl..
    19. Japon İmparatoru Akihito kimdir?
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    21. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya..
    22. Yıldırım, kafede gençlerle buluştu
    23. Mehmet Kocadon’a Kavaklıdere’de..
    24. Venezuela'da hareketli saatler!
    25. Saç yağlanması nasıl geçer? Saç..
    26. Bakan Pakdemirli: “Gübre ve yem..
    27. Yaralanan öğrenci pitbull dehşetini..
    28. Maduro’ya meydan okudu
    29. Erdoğan: "Bizim sınırımızda bir..
    30. Bodrum'da hayat 15 dakikalık dolu ve..
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı
    Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"