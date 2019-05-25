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Sarı yelekliler AP seçimleri öncesinde yeniden sokaklarda

Sarı yelekliler, yarın düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yeniden sokağa çıktı- Paris'te 64 ve Amiens'da 18 kişi gözaltına alındı- Ülke genelindeki gösterilere 12 bin 500 kişi katıldı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:01
Sarı yelekliler AP seçimleri öncesinde yeniden sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü.

Sarı yelekliler, yarın 21 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde ülke genelinde gösteriler düzenledi. Gösterilerin 28. haftasında da Macron yönetiminin politikaları protesto edildi.

Paris'te Pere Lachaise Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Sacre Coeur Mahallesi'ne kadar yürüdü. Republique Meydanı'nda toplanan bir grup göstericiyle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, taş atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Gösteriler nedeniyle birçok metro hattında seferler durduruldu.

Diğer bir grup gösterici de yasağa rağmen Champs-Elysees Caddesi'nde eylem yapmaya çalıştı ancak polis tarafından engellendi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 64 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Macron'un büyüdüğü Amiens kentinde düzenlenen gösteride de Macron karşıtı sloganlar atıldı. Polis, şehir merkezinde bir banka ve otelin camlarını kırmaya çalışan eylemcilere karşı biber gazı kullandı. Eylemde 18 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 12 bin 500 kişi katıldı.

Yaklaşık 400 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu AP seçimleri, 21 AB üyesinde yarın düzenlenecek. AB'nin diğer ülkeleri çarşamba günü sandık başına gitmeye başlamıştı.

Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor. İlk kez 1979'da düzenlenen AP seçimleriyle, AB vatandaşları parlamentodaki milletvekillerini belirliyor.

Sarı yelekliler de AP seçimlerinde 3 farklı listeyle yarışacak.

- Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Ulusal Polis Soruşturma Biriminin, polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 256'ya yükseldiği açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:01
  1. Fransa
  2. Gösteri
  3. sarı yelekliler

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