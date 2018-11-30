"Sarı yelekliler" AB kurumları önünde

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in başlattığı ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden olan protestolar, AB kurumlarının önüne kadar yayıldı.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Brüksel'in çeşitli noktalarında öğlen saatlerinde başlayan protestolar, AB Komisyonu ve AB Konseyi binası önüne de sıçradı.

Akaryakıt zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehir merkezinde 1'i polis otosu olmak üzere 2 aracı yaktı.

Polisin tazyikli suyla ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği çok sayıda gösterici, hükümet karşıtı çeşitli sloganlar atarak çevre caddelere dağıldı.

Meşaleler yakan ve ses bombaları atan "sarı yelekliler", çevredeki tabelaları da devirdi.

Protesto nedeniyle toplu taşımada ve ana yollardaki trafik akışında aksamalar yaşandı.

Göstericilerin ardından bölgeye atlı polislerin geldiği, polis helikopterinin de bölge üzerinde uçtuğu görüldü.

- Kamuflaj için "sarı yelekleri" çıkarıyorlar

Bazı göstericilerin, polisin dikkatini çekmemek için zaman zaman sarı yeleklerini çıkararak kamufle olmaya çalıştıkları da gözlemleniyor.

Fransa'da "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.

Sarı yelekliler daha önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde de protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.

Bugün ise ilk defa sarı yeleklilerin protestosu Brüksel'e sıçramış oldu.