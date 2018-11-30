0553 313 94 23

"Sarı yelekliler" AB kurumları önünde

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in başlattığı protestolar, AB kurumlarının önüne de sıçradı

30 Kasım 2018 Cuma 18:51
"Sarı yelekliler" AB kurumları önünde

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in başlattığı ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden olan protestolar, AB kurumlarının önüne kadar yayıldı.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Brüksel'in çeşitli noktalarında öğlen saatlerinde başlayan protestolar, AB Komisyonu ve AB Konseyi binası önüne de sıçradı.

Akaryakıt zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehir merkezinde 1'i polis otosu olmak üzere 2 aracı yaktı.

Polisin tazyikli suyla ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği çok sayıda gösterici, hükümet karşıtı çeşitli sloganlar atarak çevre caddelere dağıldı.

Meşaleler yakan ve ses bombaları atan "sarı yelekliler", çevredeki tabelaları da devirdi.

Protesto nedeniyle toplu taşımada ve ana yollardaki trafik akışında aksamalar yaşandı.

Göstericilerin ardından bölgeye atlı polislerin geldiği, polis helikopterinin de bölge üzerinde uçtuğu görüldü.

- Kamuflaj için "sarı yelekleri" çıkarıyorlar

Bazı göstericilerin, polisin dikkatini çekmemek için zaman zaman sarı yeleklerini çıkararak kamufle olmaya çalıştıkları da gözlemleniyor.

Fransa'da "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.

Sarı yelekliler daha önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde de protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.

Bugün ise ilk defa sarı yeleklilerin protestosu Brüksel'e sıçramış oldu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:51
  1. AB
  2. Brüksel
  3. protesto

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi vermeye kalktı
    1. HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi..
    2. Bronşlar daralır ve soluk almak..
    3. Mehmet Özçelik kimdir nerelidir?
    4. Kuraklık Yönetim Planı çalışmaları
    5. Ahmet Erhan Gökal Kimdir?
    6. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    7. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kripto asker"..
    8. İsmail Damat kimdir nerelidir?
    9. Putin ve Selman arasında dikkat çeken..
    10. Kadın polisin fuhuş yaptırdığı ortaya..
    11. Habil Yazıcı kimdir nerelidir?
    12. Mikrodalga nasıl bulundu?
    13. Hayvanlar üşümesin diye mağazasının..
    14. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
    15. Haşim Taşkıran kimdir nerelidir?
    16. Harun Karaca kimdir nerelidir?
    17. Erdoğan ile Trump ayaküstü görüştü
    18. Çikolatanın fazlası zarar
    19. Çocuğunuz pateni çok seviyorsa bunlara..
    20. Denizli'de FETÖ'nün okullarında..
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti