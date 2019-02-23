Sarı Yelekliler, 15. kez sokaklarda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle eylem başlatan Sarı Yelekliler, 15. haftada protestolarını sürdürüyor.

Fransa’da Sarı Yelekliler 15. hafta yine Fransa sokaklarında eylemlerini devam ettiriyor. Başkent Paris’te Sarı Yelekliler hareketinin başladığı Zafer Takı Anıtı önünde bu sabah buluşan Sarı Yelekliler’in hedefinde yine Fransa Ulusal Meclis ve çevresi vardı. Polisin aldığı sıkı güvenlik önlemleri sonucu Sarı Yelekliler, Ulusal Meclise ve Fransa İş verenler Sendikasının bulunduğu binaya yaklaştırılmadı. Başbakanlık ve Dışişleri bakanlığına yakın çevredeki güzergahı kullanan Sarı Yelekliler, Dışişleri Bakanlığı yakınındaki yeşil alanda piknik yapanları gösteriye katılmaya davet etse de piknik yapanlar Sarı Yelekliler’in davetine icabet etmedi ve piknik yapmayı sürdürdü.

Sarı Yelekliler, gösterinin bitiş noktası için harekete geçtiklerinde polis, kortejin iki tarafına da kısa aralıklarla güvenlik güçlerini yerleştirip göstericilerle birlikte yürüdü. Havanın güzel olması sebebiyle de gösterilere katılım geçen haftalara göre biraz daha fazla oldu. Göstericiler sık sık Macron’un istifasını isteyen sloganlar atarak sonuna kadar direniş çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la konuşma girişimine sıkı güvenlik önlemi

Geleneksel olarak her yıl açılan ve bu yıl 56. kez kapılarını açan Fransa Tarım Fuarı’nın açılışı için alana gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmek isteyen Sarı Yelekliler’in öncülerinden Eric Drouet’un girişimi sonuçsuz kaldı. Polis tarafından takibe alınan Drouet, Macron’a yaklaştırılmadı. Sarı Yelekliler’in öncülerinden ve geçtiğimiz ay Elysee Sarayı yakınında polis tarafından gözaltına alınan ve bir süre sonra serbest bırakılan Drouet, "Üzerimde Sarı Yeleğim olmadan gelmiştim. Belki Cumhurbaşkanı ile konuşma imkanı doğar diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Cumhurbaşkanı alana ayak basmadan benim yaklaşmamam için güvenlik güçlerinin tüm tedbirlerini aldıklarını gördüm. Sonuçta ülkenin cumhurbaşkanı kendilerine durumu izah etmek isterdim ama maalesef olmadı" dedi.