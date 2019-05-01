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Sarı Yelekliler 1 Mayıs’ta da sokaklarda

Fransa’da Sarı Yelekliler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sokaklara akın etti.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:29
Sarı Yelekliler 1 Mayıs’ta da sokaklarda

Fransa’da Sarı Yelekliler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sokaklara akın etti. Fransa genelinde gösteriler nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.


Fransa’da Sarı Yelekliler’in yaklaşık 6 aydır ülke genelinde sürdürdüğü hükümet karşıtı şiddet eylemlerinin bir benzerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de olması bekleniyor. 1 Mayıs gösterilerinde sendikalar, siyasi partiler, Sarı Yelekliler, çevreciler, aktivistler ile toplumun geniş bir kesimini temsil eden örgütler sokaklara iniyor. Hükümet, 1 Mayıs etkinliklerinde şiddet olaylarını önlemek üzere güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Bir çok kentte gösterilerin yapılması yasaklandı.


Başkent Paris’te 7 bin 400 polis ve jandarmanın hassas bölgelere konuşlandırıldığı ve sabah saatlerinde bazı göstericilerin gözaltına alındığı açıklandı. En az 30 metro istasyonunun kapatıldığı Paris’te hükümet olası şiddet eylemlerine tedbir olarak yürüyüş güzergahındaki çok sayıda iş yerinin geçici olarak kapatılmasını istedi.


İçişleri Bakanlığı, Fransa genelinde 115 bin göstericinin sokağa inmesinin beklendiğini açıkladı.


Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs yürüyüşü sırasında meydana gelen olaylarda, Black Blocs aktivistleri Paris’te ünlü fast food zincirine ait bir restoranı molotof kokteylleri ile yakmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla’nın Bastille Meydanı’nda polis kaskı takıp eylemci dövmesi ise krize neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:29
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