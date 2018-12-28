Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Haftalardır Fransa’da iç karışıklığa sebep olan Sarı Yelek eylemlerinin ardından Türkiye’de de sarı yelek provokasyonları gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta FETÖ hücre evinde sarı yelek stoğunun bulunmasının ardından bazı provokatif çevreler sosyal medya üzerinden sokak çağrısı yapmaya başladı. “Anonymus Türkiye” isimli bir sayfadan yapılan paylaşımda, “Sarı Yelekliler gezi ruhunu yeniden canlandırıyor!” ifadeleriyle halk sokağa çağrıldı.

13 Ocak saat 16.00’da Taksim Meydanı’nda sarı yelekliler eylemi gerçekleştirileceği belirtilirken, söz konusu eylemlerde katılımın artması amacıyla sarı yelek başta olmak üzere, gaz maskesi ve birçok malzemenin ücretsiz olarak dağıtılacağı yayınlanan eylem davetiyesinde duyuruldu.

Halk sokağa çağrıldı

Provokatif davette, “Sarı yelekliler gezi ruhunu yeniden canlandırıyor! AKP’nin faşist, gerici ve hırsız hükümetine dur demek için ‘Taksim Meydanı’nda binlerce sarı yelekliler protesto gösterisi düzenliyor. Gösteriye katılmak isteyenlere, sarı yelek ve gaz maskesi ‘Taksim Meydanı’nda dağıtılacaktır. Her yer direniş! Her yer Taksim!” ifadeleri yer aldı.

Başka arayışlar içerisindeler

“Türkiye’de mevcut iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem siyasi muhalefetin hem de fikri anlamda muhalefet olanların demokrasiyle seçimi kazanarak gelmekten ümidini kesti” diyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, “Çünkü geçmişte de tecrübe hep böyle. Askere, yargıya dayan hep onlar üzerinden kazanmadan aslında bir iktidara gelme hali vardı. Bu devir 15 Temmuz’la beraber kapandı. Artık sadece sandıktan çıkma şansınız var. Sandıktan çıkmayı göze alamayınca, milletin kalbini kazanamayınca bir terörize alan oluşturup, Türkiye’de bir kalkışma oluşturarak bir değişim ortaya koyalım diye bir gayret var. Fakat bunun başarılı olma ihtimali milyonda sıfır. Millet buna izin vermiyor. Dolayısıyla demokrasiden başka ilacımız yok. Bu kalkışmalar Türkiye’de hiç bitmiyor. Ama kesin olan bir şey var asla muvaffak olamazlar” değerlendirmesini yaptı.