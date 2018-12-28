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Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de

“Anonymus Türkiye” isimli bir sayfadan yapılan paylaşımda, halk sokağa çağrıldı.

28 Aralık 2018 Cuma 13:49
Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Haftalardır Fransa’da iç karışıklığa sebep olan Sarı Yelek eylemlerinin ardından Türkiye’de de sarı yelek provokasyonları gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta FETÖ hücre evinde sarı yelek stoğunun bulunmasının ardından bazı provokatif çevreler sosyal medya üzerinden sokak çağrısı yapmaya başladı. “Anonymus Türkiye” isimli bir sayfadan yapılan paylaşımda, “Sarı Yelekliler gezi ruhunu yeniden canlandırıyor!” ifadeleriyle halk sokağa çağrıldı.

13 Ocak saat 16.00’da Taksim Meydanı’nda sarı yelekliler eylemi gerçekleştirileceği belirtilirken, söz konusu eylemlerde katılımın artması amacıyla sarı yelek başta olmak üzere, gaz maskesi ve birçok malzemenin ücretsiz olarak dağıtılacağı yayınlanan eylem davetiyesinde duyuruldu.

Halk sokağa çağrıldı

Provokatif davette, “Sarı yelekliler gezi ruhunu yeniden canlandırıyor! AKP’nin faşist, gerici ve hırsız hükümetine dur demek için ‘Taksim Meydanı’nda binlerce sarı yelekliler protesto gösterisi düzenliyor. Gösteriye katılmak isteyenlere, sarı yelek ve gaz maskesi ‘Taksim Meydanı’nda dağıtılacaktır. Her yer direniş! Her yer Taksim!” ifadeleri yer aldı.

Başka arayışlar içerisindeler

Türkiye’de mevcut iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem siyasi muhalefetin hem de fikri anlamda muhalefet olanların demokrasiyle seçimi kazanarak gelmekten ümidini kesti” diyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, “Çünkü geçmişte de tecrübe hep böyle. Askere, yargıya dayan hep onlar üzerinden kazanmadan aslında bir iktidara gelme hali vardı. Bu devir 15 Temmuz’la beraber kapandı. Artık sadece sandıktan çıkma şansınız var. Sandıktan çıkmayı göze alamayınca, milletin kalbini kazanamayınca bir terörize alan oluşturup, Türkiye’de bir kalkışma oluşturarak bir değişim ortaya koyalım diye bir gayret var. Fakat bunun başarılı olma ihtimali milyonda sıfır. Millet buna izin vermiyor. Dolayısıyla demokrasiden başka ilacımız yok. Bu kalkışmalar Türkiye’de hiç bitmiyor. Ama kesin olan bir şey var asla muvaffak olamazlar” değerlendirmesini yaptı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:49
  1. Tokat
  2. Sarı Yelek
  3. Fransa
  4. Taksim Meydanı
  5. Anonymus Türkiye
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Özlem Zengin
  8. AK Parti
  9. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • NurNur7 dk önce
    Allah belanızı versin kara sarılık vursun içinize
  • Soros pici isteSoros pici iste10 dk önce
    "Anonymus Türkiye" adli hesap Soros'un kullandigi teroristlere ait. Her karsiklikta, protestoda Halki sokaga cagirir, akil verir yol gosterirler
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş13 dk önce
    çıkın meydanlarada sarı yeleklerinizi bu halk başınıza geçirsin yahudinin piçleri. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • meçulmeçul16 dk önce
    SİZİN ALAYINIZINN CANI CEHENNEME...
  • ahmetahmet29 dk önce
    Bunlara kanıpta taksim meydanına gidecekolanlar, eğer aptallıklarını kabül etmiyorlar ise sadece ve sadece VATAN HAİNİ,KAHPELER dir. Sözün bittiği yerde burasıdır.
  • Kocasolak Kocasolak 30 dk önce
    Bu yılanların başı koparılmasan millete huzur yok.
  • Yusuf Yusuf 32 dk önce
    Bu vandallarin hepsini bir araya toplayip zincire baglayip atese vermek gerekir cevre temizligi ve insan sagligi icin bu gerekli.
  • adem şenadem şen40 dk önce
    kırmızı yelekliler , sarı yeleklileri döver.
  • cccccc42 dk önce
    Yazdığım her yorumda ifade özgürlüğümü kullandım soran olursa hani her haltı yeyip ifade özgürlüğü naraları atan sarı yelek sevdalısı hainler var ya onlara gelsin.
  • cccccc44 dk önce
    Gaza gaz maskesi önlemi almayı düşünen piçler kazma saplarına nasıl engel olacaksınız. Devlet bir yetki verse bak bakalım ne oluyor. Ne kadar sarı yelek sevdalısı varsa pijdir.
  • ATAKANATAKAN46 dk önce
    arkadaşlarprovakasyonlara gelmeyelim, ortalığın karışması bak gördünüz mü ortalık karışıkbiz hakim oluruz ortalığadiyerekteniktidara yarar, ekonomiberbat farkındayız ama ortalığı da karıştırmak istiyenler aslında olayların olmaması açıklamasını yapanlarda olabilir.Malum gezi olaylarınıntozunun fetocularla bilerekkaçırılması gibi.AMANHA AMANSEÇİM ZAMANIMALUM KESİMİN OYUNUNA GELMEYİM.SAYGILAR...
  • soner bayramovicsoner bayramovic46 dk önce
    15 temuzzda feto silahli cetesiyle bi halt edememis, bir yabanci kafir bir organisasyonmu bi halt isleyecek. bence hic gelmesinler hele hele yabancilar ic gelmesin, millet bu sinirle, kizginlikla kafalarini gövdesinden ayirir benden söylemesi.
  • cccccc46 dk önce
    Çağrıyı yapanlar da çağrıya uyanlarda kuru ... oturtulsun.
  • AlperAlper47 dk önce
    Protestodan neden korkuyorsunuz?Anayasal hak(madde 34).Protestocuların içine birileri ajan koyup sağı solu dağıtırsa,suç ajan koyandadır amacı da protestocuları dağıtmakdır.Temel insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırarak,islama hizmet olur mu?
  • akaaka51 dk önce
    valla ne güzel olurdu... bu sefer reis yüzde 75 oy alır...

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