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Korona Virüs Sarı renkten turuncuya geçen iller listesi! Sarı renkten turuncuya geçen iller hangileri?
Korona Virüs

Sarı renkten turuncuya geçen iller listesi! Sarı renkten turuncuya geçen iller hangileri?

Orta riskli illerden yüksek riskli ile dönüşen iller hangileri? Sarı renkten turuncuya dönen iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı haftalık illerin korona karnesine bakılacak olunursa çok sayıda il koronadan sınıfta kaldı. Peki sarı renkten turuncuya geçen iller hangileri? Yüksek riskli iller hangileri oldu? Orta riskli illerden yüksek riskli ile dönüşen iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 17:23:00 - 2021-03-08 17:24:14
Sarı renkten turuncuya geçen iller listesi! Sarı renkten turuncuya geçen iller hangileri?

Türkiye harita turuncudan kırmızıya dönüşürken mavi renkteki illerin sayısı da düşmeye başaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını gösteren 27 Şubat 5 Mart haftasına ait güncel korona vaka sayılarına göre, dört il maviden sarıya geçiş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 20-26 Şubat 2021 tarihleri arasında paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısı risk haritası şöyle olmuştu:

korona renk haritası

Açıklanan korona renk haritasına göre sarı renkli iller Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli iller kategorisinde yer almıştı.

27 Şubat 5 Mart haftasına ait verilere göre ise sarıdan turuncuya yani orta risk grubundan yüksek risk grubuna geçen illerin sayısı bir hayli fazla oldu. İşte sarı renkten turuncuya geçen iller listesi.

korona renk haritası

Sarıdan turuncuya dönen iller hangileri?

Sarı renkten turuncuya dönen iller listesi ise şöyle oldu: Kastamonu, Bartın, Karabük, Çorum, Manisa, İzmir, Ayddın, Denizli, Isparta, Afyon, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya oldu.

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