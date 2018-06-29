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Sarı pasta! İran seneler sonra düğmeye bastı

Amerika Başkanı Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan (Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP) çekilmesinin üzerinden 51 gün geçerken, Tahran, uranyum zenginleştirmeye geri dönme restini hayata geçirme yönünde bir hamle yaptı.

29 Haziran 2018 Cuma 09:15
Sarı pasta! İran seneler sonra düğmeye bastı

İran, bu ay Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEK) bildirdiği üzere, İsfahan'da UF6 (uranyum heksaflorid) üreten fabrikayı yeniden açtı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ahde vefasızlıklarına karşı dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı uyarınca, İsfahan kentindeUCF tesisi içindeki UF6 üretim fabrikasının yeniden açıldığını açıkladı.

9 YIL SONRA YENİDEN

Fabrika 9 yıl önce yeterince "sarı pasta" olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. 2015 tarihli nükleer anlaşma, İran'ın sarı pasta üretimi ve ithalatını kolaylaştırdığından fabrikayı işletecek kadar hammaddeye ulaşılabiliyor. Böylece İsfahan'daki fabrikaya bir varil "sarı pasta" getirildi.

Rengi ve biçimi nedeniyle "sarı pasta" olarak adlandırılan öğütülmüş uranyum oksit, UF6'ya dönüştürülüyor. UF6 gazı ise uranyum zenginleştiren aletler olan santrifüjleri besleyen hammadde.

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya'nın (5+1) 2015'te İran'la vardığı nükleer anlaşma (Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP), İran'ın uranyum zenginleştirmesine çeşitli kısıtlamalar getiriyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:15
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