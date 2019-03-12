Sarı nokta hastalığı nedir nasıl tedavi edilir?

Görmede bulanıklık, etrafa bakarken karanlık alanlar olması veya merkezi görüşte bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkan “makula dejenerasyonu” hastaların belirtileri fark etmesinin ardından hızlıca ilerleyebiliyor. Sarı nokta hastalığı nedir kısaca, sarı nokta hastalığı belirtileri ve nedenleri, sarı nokta hastalığı tedavisi son gelişmeler merak edilmekte. Sarı nokta hastalığı diye de bilinen yaşa bağlı maküler dejenerasyonu (AMD) gözle ilgili bir sağlık problemidir. Sarı nokta hastalığının ilerlemesi durumunda görme yeteneği ciddi şekilde olumsuz etkileniyor.

Makula, retinanın bir parçası ve merkezi görüş açımızla, ayrıntıları görebilmemizi sağlıyor. Yaşa bağlı maküler dejenerasyonda, retina hücreleri ölüyor ve yenilenmiyor. Sarı nokta hastalığına yakalanma riski yaşla birlikte artıyor. Cinsiyet farkı gözetmeyen ve genellikle 50-55 yaşları arasında kendini gösteren sarı nokta hastalığı, görme düzeyinde azalma, orta noktayı görememe, belirsiz görme, görmede kırılma gibi belirtilerle kendisini gösteriyor.

Sarı nokta hastalığı tedavi edilir?

Prof. Dr. Tansu Erakgün, görme kaybı nedenleri arasında en sık rastlanan sarı nokta hastalığının tedavisinde erken tanının önemli olduğunu söyledi. Sarı noktanın ağrısız geliştiği için sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tansu Erakgün, 50 yaşını aşmış veya sarı nokta rahatsızlığı olup, görmesinde bir olumsuzluk hissedenlerin mutlaka bir uzman hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Erakgün, "Sarı nokta hastalığı, retina tabakasında bulunan görme merkezinde yaşa bağlı olarak istenmeyen birikintilerle ortaya çıkar. Hastalığın kuru ve yaş olmak üzere iki tipi bulunur. Kuru tip daha sık görülmekle birlikte asıl görme kaybı, yaş tipte olur. Yaş tip ise kuru tipin zamanla ilerlemesinden veya kalıtsal özellikler nedeniyle ortaya çıkar. Kuru tipin tedavisinde C vitamini, E vitamini, çinko, bakır, ve omega 3 içeren takviyeler kullanılır. Yaş tipte ise göz içi iğnelerle tedavi gerçekleştirilir" dedi.

Sarı noktayı tetikleyen faktörler

Sarı nokta hastalığında beslenme tarzının da değişmesi gerektiğini kaydeden Erakgün, "Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların da mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Hastalar direkt güneş ışığından sakınmalı, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı meyvelerle birlikte balık tüketmelidir. Sigara ve alkolden de uzak durulmalıdır" diye konuştu. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar yaş tipteki sarı nokta hastalığının bir tedavisi bulunmadığını, günümüzde ise göz içi iğnelerle hastalığın ilerleyişinin yüzde 60-70 oranında durdurulabildiğini belirten Erakgün, ileri vakalarda ise göz içine yerleştirilen teleskopik mercek ile belli bir oranda görme kazanabildiklerini de sözlerine ekledi.

Sarı Nokta hastalığının nedenleri nedir?

Nedenini tam olarak bilemiyoruz.En sık neden yaşla beraber sarı nokta bölgesinin bozulmasıdır. Bunun yanında yüksek miyoplar ve doğumsal bazı retina hastalarında da sarı nokta hastalığı görülebiliyor. Ayrıca güneşin,ultraviyole ışınlarının bu hastalığı tetiklediğini biliyoruz. Yüksek kolesterol, yüksek tansiyonu olan ve sigara içen kişilerde bu hastalığa daha fazla rastlıyoruz. Ancak antioksidan ve çinko içeren vitaminlerin hastalığın seyrini yavaşlattığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Bu hastalık bir gözde başlar ve diğer göze geçme olasılığı iki sene içinde yüzde 90 oranındadır.

Sarı Nokta Hastalığı Nasıl Tedavi edilir ?

Kuru tip için tedavi gerekmez ancak koruyucu amaçlı özel vitaminler vardır.Yaş tip için ise yaklaşık 1 yıl önce gözün içerisine göz içi ilaç enjeksiyon maddeleri ile enjeksiyon yapmaya başladık. Toplam 24 ülkede bu yöntem uygulanıyor. Enjeksiyon yapılırken göz uyuşturuluyor. Gözün beyaz alanından gözdeki camsı sıvısının içine ilaç enjekte ediliyor. Bu ilaç hem görmeyi azaltan yenidamar oluşumuna engelleniyor, hemde mevcut olan damarlar ortadan kalkıyor. Hastanın merkezi görmesi açılıyor.

Tedavi edilmezse ne olur ?

Sarı nokta hastalığı başka bir hastalık üzerine eklenmezse körlükle neticelenmez. Ancak kişiyi başkalarına bağımlı olarak yaşayan, yarım metre önünü göremeyen bir insan haline dönüştürebilir. Bu da yaşam kalitesini oldukça düşürüp kişiyi tüm sosyal yaşantısından uzaklaştırır

Görülme sıklığı nedir ?

60 yaşından sonra %30, 70 yaşından sonra %40,80 yaşından sonra %50 ve 90 yaşından sonra %70 civarında görülme sıklığı vardır.