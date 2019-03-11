0553 313 94 23

’Sarı Melekler’ final etabına yükseldi

Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Adana’da gerçekleştirilen 2.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:03
’Sarı Melekler’ final etabına yükseldi

Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Adana’da gerçekleştirilen 2. Lig yarı final etabı C Grubunda oynadığı iki maçını da kazanarak grup maçları tamamlanmadan final etabına yükselmeyi garantiledi. Sarı Melekler final etabı gruplarında ilk iki sırayı almayı başarırsa önümüzdeki sezon TVF 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.


Adana’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig yarı final etabı C Grubunda mücadele eden Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı gruptaki 2. maçında Çukurova Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçta Balıkesir Temsilcisi Edremit Belediye Altınoluk’u 28-26/25-18/19-25/25-21’lik set sonuçları ile 3-1 yenerek bugün oynanacak son maçlar öncesi 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi ve 1. Lig öncesi son durak olan final etabına kalmayı başardı. Sarı Melekler 9 Mart Cumartesi Günü de gruptaki ilk maçında Amasya Şehzadeler Voleybol karşısında yine salondan 3-1 galip ayrılmıştı.



Liderlik maçı Gaziantep Merinos ile


Sarı Melekler Yarı Final Etabında C Grubunda 3. ve son maçında bugün saat 16.30’da Çukurova Üniversitesi Spor Salonunda yine kendisi gibi 6 puanlı Gaziantep Temsilcisi Merinos ile karşı karşıya gelecek. Son maçlar öncesi Final Etabına kalmayı başaran her iki takımın mücadelesinde kazanan takım grubu 1. sırada bitirecek. Grupta son maçını oynadıktan sonra Alaşehir’e dönecek olan ’Sarı Melekler’ ara vermeden Final Etabı müsabakalarına hazırlanacak.



Final etabı 18-19-20 Mart’ ta Mersin’de


Türkiye Voleybol Federasyonu himayesinde A-B-C-D olmak üzere 4’erli 4 grup ve toplamda 16 takımla tek devreli lig usulüne göre oynanan yarı final müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 Takım adlarını final etabına yazdıracak. Bugün oynanacak son maçlar sonunda Sarı Meleklerin Final Etabında karşılaşacağı rakipler belli olacak. 1. Lig yolundaki son durak olan final etabı müsabakaları 4’erli 2 grupta 18-19-20 Mart tarihlerinde Mersin Toroslar Spor Salonunda oynanacak ve gruplarında ilk 2 sırayı alacak toplamda 4 takım TVF 1. Lige yükselecek.



Başkan Uçak ’Sarı Melekler’i kutladı


Elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Adana’da bizleri temsil eden bayan voleybolcularımızdan üst üste 2 gün galibiyet haberlerini almanın büyük bir mutluluğu içerisindeyim. Takımımız aldığı bu galibiyetlerle son maça kalmadan gruptan çıkmayı garantiledi ve final etabına kaldı. Bu gururu bizlere yaşatan yöneticilerimizi, teknik ekibimizi ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, her zaman her şartta yanlarında olduğumun bir kez daha altını çiziyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli’ye sağlık vadisini kazandıracak
    1. Şişli’ye sağlık vadisini kazandıracak
    2. DBP'li belediye başkanlarının terör..
    3. Türkiye’nin iki yakası yeniden bir..
    4. GENAR Başkanı İhsan Aktaş son anket..
    5. Sur Yapı Marka AVM'de Mercedes Benz..
    6. Türk Yargı Etiği Bildirgesi
    7. İstiklal Marşı 98 yaşında
    8. "Galaxy Fold'u 27 Nisan'da Türkiye’de..
    9. 6 bin firma, 157 milyarlık yatırım..
    10. 'İspatlayan 50 bin TL vereceğim' dedi!..
    11. Varank: Güven olmazsa yatırım, aş-iş..
    12. HDP'ye gözaltı şoku
    13. Avrupa borsaları
    14. Amatör lig BAL'dan 1. Lig'e yükselişin..
    15. Kanoyla karda kayıp mendereslerde..
    16. Veriler açıklandı! Küresel petrol..
    17. "Antrenman için 10-15 kilometre yol..
    18. Toyota otomobil satışlarında lider
    19. Neştersiz kök hücre tedavisiyle leke,..
    20. Kızını terör saldırısında kaybeden..
    21. Skoda’dan bir ilk: VISION iV
    22. Adalet Bakanı AbdulhamitGül: 'Türk..
    23. DPÜ Futbol Takımı play-off iddiasını..
    24. Mercedes’ten Cenevre’de dünya lansmanı
    25. Oy pusulaları hazır
    26. Bursa'da otomobil bariyere ok gibi..
    27. Mehmet Tosun seçim iletişim merkezini..
    28. Taraftarlar kamyonu alev alev yaktı
    29. 20 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerine..
    30. Abdi İbrahim'de iki yeni atama
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!