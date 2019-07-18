0553 313 94 23

’Sarı fırtına’, sıfır otomobil fiyatına müşteri bekliyor

Antalya’da bir lise öğrencisi tarafından özel bakımla yetiştirilen ve 2.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:41
’Sarı fırtına’, sıfır otomobil fiyatına müşteri bekliyor

Antalya’da bir lise öğrencisi tarafından özel bakımla yetiştirilen ve 2.5 yaşında 2 ton ağırlığa ulaşan Simental Wılle cinsi boğa, 40 bin liradan satışa çıkarıldı.


Kepez ilçesi Başköy Mahallesi’nde 40 yıldır besicilikle uğraşan Ali Elmas’ın lise 2. sınıf öğrencisi oğlu 17 yaşındaki Bekir Elmas tarafından yetiştirilen Simental Wılle cinsi boğa, ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Büyük bir özveriyle, doğal olarak bakımı yapılan ve Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 2 ton ağırlığa ulaşan "Sarı Fırtına" adlı boğayı, görücüye çıktı. Bekir Elmas, bir yıl önce traktör verilmesine rağmen satmaya kıyamadığını boğasını, bakım zorluğu ve aşırı büyümesi nedeniyle elden çıkarmaya karar verdi. Ahırda demirlerle çevrili özel bir alanda bakımı yapılan ‘Sarı Fırtına’ 3 metre uzunluğu ve 2 metreye yakın yüksekliği bulunuyor. Elmas, günde 30 kilogram yem tüketen boğasını 40 bin liradan satışa çıkardı.



"40 bin lira"


Babasının öğrendiği bilgilerle besicilik yapan 17 yaşındaki Bekir Elmas, ‘Sarı Fırtına’ adını verdikleri boğasını 2.5 yıldır özel olarak beslediklerini söyledi.


Boğanın tüm yiyeceklerinin kendilerinin arazilerinde ürettiklerine değinen Elmas, “Her şeyi doğal o nedenle 2.5 yaşında olmasına rağmen şu an ağırlığı 2 tonu geçti. 40 bin liradan satışa çıkardık. Özel bir ırk. Kilo almaya devam ediyor. Ahıra sığmaz oldu” dedi.



"Kantara sığmıyor"


Boğasının kamyon ve kantara sığmaz olduğunu belirten Elmas, “Kurban Bayramı yaklaştığı için herkes hayvanlarının büyüklüğünü söylüyor ama bizimki gerçekten büyük. Her şey ortada. 3 metre uzunluğu, 2 metreye yakın boyu var. Özel bir besleme yaptık çekirdekten tutun baklagillere kadar yedi. Doğduğu andan itibaren büyüktü ve biz de ona göre bir besleme yaptık. Akdeniz Bölgesi’nde iddialıyız ama ülkemizin de şu an en büyük kurbanlıklarından biri olabilir” diye konuştu.


Sarı Fırtına’yı zapt edemedikleri için bahçeye çıkaramadıklarını ifade eden Bekir Elmas, yaşadığı yerin kalın demirlerle çevrili olduğunu kaydetti.



Satamazsa kesecekler


Küçüklüğünde boğasına bir traktör verdiklerini ama satmadığını anlatan Elmas, “Şu an değeri 40 bin lira. Bir otomobil, traktör parası. Ama biz et parasına vereceğiz. Satamazsak da mezbahaya özel bir kesim alanı kurup, kestireceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokakta kıyma çekmenin cezası 6 bin 500 TL
    1. Sokakta kıyma çekmenin cezası 6 bin..
    2. Tedavisi tamamlanan yavru tilki doğaya..
    3. Hastane odasında öğrenmeye başladığı..
    4. Kaspersky, SOC 2 denetiminden..
    5. Haziran ayının siyaset gündeminde..
    6. Polislerden kanser hastası polis eşine..
    7. AB’nin Türkiye’ye yaptırım kararına..
    8. Vestel iki yıl üst üste ‘En Yenilikçi..
    9. Divan Pastanesi Akasya, Uzak Doğu..
    10. Göztepe yeni stadını Beşiktaş ile..
    11. Beşiktaş'tan Arda Turan'la ilgili flaş..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar ve..
    13. Vekaletle Kurban Hizmetleri Toplantısı..
    14. TUAM’da Caner balığı yetiştiriciliği
    15. Kars’ta trafiğin 6 aylık bilançosu
    16. Nesibe Aydın Okulları uzmanlarından..
    17. Baro’daki kafa, bu kafa! Açıklama mı,..
    18. Ömer Şişmanoğlu transfer öncesi..
    19. Başkan Hürriyet, şampiyonluk coşkusuna..
    20. Halil Zeybek Malatya Yeşilyurt..
    21. Orman yangınlarıyla ilgili flaş..
    22. İnşaat sektörü yüzde 40 küçüldü
    23. Hisarcık’ta ikinci grup yolunda onarım..
    24. "Altınordu Türk futboluna genç yetenek..
    25. Liseli Sude Mete’nin ölümü davasında..
    26. Sandıklı’da otomobil ile minibüs..
    27. Eczacılar Samsun’a çıkarma yaptı
    28. Pentagon’dan "S-400" açıklaması
    29. TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz..
    30. Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!