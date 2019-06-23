0553 313 94 23

‘Sarı altın’ tezgaha indi

Malatya’da ilk kayısı mahsulleri tezgaha indi.

23 Haziran 2019 Pazar 12:16
‘Sarı altın’ tezgaha indi

Malatya’da ilk kayısı mahsulleri tezgaha indi. ’Sarı altın’ olarak tabir edilen kayısıların kilosu 6-7 liradan satılıyor.


Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da kayısılar olgunlaştı. Hasat zamanı yaklaşan sarı meyve dallardan özenle koparılarak tezgahlara getirildi. Kilosu 6 ile 7 lira asında satılan kayısılar kentte yoğun olarak tüketildiği gibi bu tattan mahrum kalmak istemeyenlere de hediyelik olarak gönderiliyor.


Kayısının hasat zamanı öncesi dallardan koparılarak tezgahlara getirildiğini söyleyenkayısı satıcısı Ahmet Erbaş, “Malatya’nın kültürü olan kayısıya her sene olduğu gibi bu senede yoğun ilgi var şuan 6-7 liraya satıyoruz ama sona doğru düşer. İnsanlar kayısıyı eşine dostuna hediye olarak götürüyor” dedi.


Kayısının reklamının iyi yapılmadığını da aktaran Erbaş, belediyeye öneride bulunarak, “Belediyemizden ricamız kayısı festivalinin olması Yeşilyurt kiraz festivali yapıyor. Ama Malatya kayısının festivalini yapmıyor. Kayısıdan dünya kadar işçi ekmek yiyor. Kayısının 1 sene olmaması Malatya’yı 2-3 sene geriye götürür. Bunun için kayısımıza sahip çıkmamız lazım’’ şeklinde konuştu.


Yusuf Özdaş ise satışların iyi olduğunu ifade ederek, “Kayısı 12-13 liradan 6-7 liraya düştü. Bu rakam sona doğru daha da düşecektir” diye konuştu.


Kayısının Iğdır ile anılmasının kendilerini rahatsız ettiğini kaydeden Özdaş, “Malatya varken Iğdır’da daha çok konuşulması rahatsız ediyor bizi. Malatya, kayısısının herkes iyi olduğunu biliyor ama reklam, tanıtım noktasında geri planda kalıyoruz. Malatya’nın en kötü kayısısı Iğdır’ın en iyi kayısısından bile daha lezzetli, bunu tüm Türkiye’nin bilmesi için kayısı festivalinin yapılması şart" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk doktor dâhiler kulübünde
    1. Türk doktor dâhiler kulübünde
    2. ABD ile İran arasında ipler iyice..
    3. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu..
    4. Çocukları stresten uzak tutmak için..
    5. Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu..
    7. "Türkiye'de yetenekle ilgili bir..
    8. Bağcılar 23 Haziran seçim sonuçları..
    9. Tunuslular "Yüzyılın Anlaşması"..
    10. Giresun'da trafik kazası: Ölü ve..
    11. YSK'ye hatalı mühür başvurusu
    12. Kelebek hastalığıyla mücadele eden..
    13. Antalya tüm zamanların rekorunu kırdı
    14. Bisikletiyle suya uçan gencin cansız..
    15. Kayseri'deki bıçaklı kavga! 1 ölü
    16. Gençlik festivalinde taciz iddiasına..
    17. 19 yaşındaki gençten 2 gündür haber..
    18. (ÖZEL) 96 yaşındaki emekli albay,..
    19. Fener Rum Patriği Bartholomeos..
    20. Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy..
    21. Adıyaman’da korkutan yangın
    22. Rusya’da sac levhayla birlikte zemine..
    23. 17 gün önce kazada yaralandı, yaşam..
    24. Polis memuru tedavi gördüğü hastanede..
    25. Bakan Pekcan: Bundan sonra 4 yıl..
    26. Ordu’da afete maruz bölgedeki 69 hane..
    27. Kendisine para vermeyen annesini..
    28. Bab'da araca yerleştirilen bomba..
    29. Park halindeki otomobil alev aldı
    30. Eyüpsultan 23 Haziran sandık sonuçları..
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?