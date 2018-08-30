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Sarhoş yolcu uçağı bombayla patlatmakla tehdit etti

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye giden uçakta bir yolcu, kendisine alkol testi yapmak isteyen hostese saldırdı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:24
Sarhoş yolcu uçağı bombayla patlatmakla tehdit etti

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye hareket eden ve yerel saatle 19.15’te hareket eden tarifeli uçakta Tacikistan uyruklu 1993 doğumlu yolcu, uçak havalandıktan sonra uçağın hostesine saldırdı.

Uçağa bindikten sonra saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken yolcu, uçak havalandıktan sonra bu tavırlarına devam etti. Host ve hostesler tarafından Tacikistan uyruklu yolcuya alkol testi yapılması gerektiği söylendi.

Yolcu ise alkol testi tartışması büyüyünce, “Benim Allah’ım var ama siz şeytansınız. Bu uçağa bomba koydum. Kimse benimle başa çıkamaz. Allah için dua edin” dedi.

Tartışma devam edince, yolcular da tartışmaya dahil oldu ve bazı yolcular, sorun çıkaran kişiye saldırdı. Ardından sorun çıkaran yolcu ise hosteslere saldırınca uçağın pilotu Moskova havaalanına dönüş için izin istedi.

Yolcu yüzünden havaalanında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Uçağın indirilmesinden sonra yolcu gözaltına alınarak işlemlere başlanıldı. Uçakta yapılan aramada ise bomba tespit edilemedi. Uçak yapılan aramalardan sonra tekrar Duşanbe’ye hareket etti. Saldırgan yolcunun tutuklanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:24
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