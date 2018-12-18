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Sarhoş sanılan kişinin kafasından mermi çıkması

Adana'da, alkol aldığı için sarhoş olduğu düşünülen, iki gün boyunca yarı baygın halde gezen ve hastanede kafasına mermi isabet ettiği belirlenen kişinin tedavisi sürüyor- ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp:- "Hastanın genel durumu orta seviyede, kafa içi basıncını düşürebilmek için uyutuyoruz fakat hayati tehlikesi devam ediyor"

18 Aralık 2018 Salı 14:13
Sarhoş sanılan kişinin kafasından mermi çıkması

ADANA (AA) - Adana'da, alkol aldığı için sarhoş olduğu düşünülen, iki gün boyunca yarı baygın halde gezen ve başvurduğu Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde kafasına mermi isabet ettiği belirlenen kişinin tedavisi devam ediyor.

Kent merkezindeki evinin odasında yakınlarınca yarı baygın halde bulunan ve özel bir tıp merkezine götürülen ancak burada alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği iddiasıyla evine tekrar gönderilen Oğuzhan Ç'nin (22), daha sonra gittiği Balcalı Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Oğuzhan Ç'nin, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında yoğun bakım ünitesinde tedavisini yürüten ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın dün öğle saatlerinde acil servise başvurduğunu söyledi.

Şuur bozukluğu nedeniyle hastanın daha önce de çeşitli hastanelerin acil servis birimlerine başvurduğunu öğrendiklerini belirten Çetinalp, "Bize geldiğinde şuuru kapalıydı, genel durumu orta seviyedeydi." dedi.

Çetinalp, ilk muayenede hastanın kafasının yan kısmında küçük yaralanma tespit edildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine yapılan tetkiklerinde, beyin tomografisinde ateşli silah yaralanması olduğu saptandı. Bunun üzerine bize danışıldı. Hastayı yoğun bakıma yatırdık, gerekli tedavisini düzenledik. Hastanın genel durumu orta seviyede, kafa içi basıncını düşürebilmek için uyutuyoruz fakat hayati tehlikesi devam ediyor. Öğrendiğimiz kadarıyla, yürüyormuş, hatta bir-iki acil servise de gitmişler, muhtemelen bir madde ya da ilaç veya alkol etkisinde olduğu düşünülmüş. Hikayesinde hiç böyle bir yaralanmadan bahsedilmediği için şüphelenilmemiş fakat giderek kötüleşmesine bağlı, buradaki muayenesinde saptanıyor yaralanması ve tedavisi onun üzerine başlıyor."

Çetinalp, bir gazetecinin "Yaralanması görünüyor muydu?" şeklindeki sorusunu, "Çok küçük bir yaralanması var. Saçlı deride olduğu için gözden kaçması normal fakat saç tıraşı yapılınca orada küçük bir yaralanma görünüyor gerçekten." şeklinde yanıtladı.

- Olayın geçmişi

Kent merkezindeki evinin odasında yarı baygın olarak bulunan Oğuzhan Ç, yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürülmüş, burada tetkikleri yapılan hasta, alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği iddiasıyla evine gönderilmişti.

Oğuzhan Ç'nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürmüş, burada doktorlar tarafından sağlık kontrolü yapılan hastanın kafasına mermi isabet ettiği belirlenmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:13
  1. Adana
  2. ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp
  3. mermi
  4. sarhoş
  5. tedavi

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