Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi tespit edilmesi

ADANA (AA) - Adana'da, alkol aldığı için sarhoş olduğu düşünülen, iki gün boyunca yarı baygın halde gezen kişinin, kafasına isabet ettiği belirlenen mermi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan ameliyatla çıkartıldı.

Kent merkezindeki evinin odasında yakınlarınca yarı baygın halde bulunan ve özel bir tıp merkezine götürülen ancak burada alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği iddiasıyla evine tekrar gönderilen Oğuzhan Ç'nin (22), daha sonra gittiği Balcalı Hastanesinde başında mermi tespit edilmesi üzerine başlayan tedavisi sürüyor.

Oğuzhan Ç'nin, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında yoğun bakım ünitesinde tedavisini yürüten ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp ve ekibi, hastanın kafasına isabet eden mermiyi operasyonla aldı.

Mermi, incelenmesi için polis ekiplerine teslim edildi.

Çetinalp, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kafasına isabet eden mermiyi küçük bir operasyonla aldıklarını söyledi.

Bunun tedaviye yönelik bir ameliyat olmadığını ifade eden Çetinalp, "Bu, tedavisine yönelik bir ameliyat olmadığı gibi emniyet güçlerinin delil toplamaya yönelik, olayın aydınlatılması için istedikleri bir şeydi." diye konuştu.

Çetinalp, mermi çekirdeğini çıkardıktan sonra polise teslim ettiklerini belirterek, "Hastanın genel durumu aynı, maalesef hala komada. Biz de uyutuyoruz, kafa içi basıncını düşürmek için. Hastanın genel durumunda bir değişiklik yok, hayati tehlikesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Adli Tıp hekimlerinin mermi çekirdeği üzerindeki incelemeyle olayın tam olarak aydınlatılacağını anlatan Çetinalp, şunları kaydetti:

"Bir insan, kendisine yorgun merminin isabet ettiğini fark etmeyebilir. Ama biz Oğuzhan'daki durumdan emin değiliz, bu bir yorgun mermi mi, yakın atış mı çok aydınlatılmış değil. Delil toplama süreci de bunun için gerekiyordu zaten, o nedenle çok net bir şey söylemek mümkün değil. Bu yorgun mermi midir, bitişik atış mıdır, başka bir şekilde olmuş bir olay mıdır henüz bilemiyoruz. Adli süreci etkilememek adına spekülasyon yapmak çok doğru da olmaz. Bu nedenle biz ancak tıbbi bir bilgi verebiliyoruz."

Çetinalp, hastanın tedaviye cevap verip komadan çıkmasını temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

- Olayın geçmişi

Kent merkezindeki evinin odasında yarı baygın olarak bulunan Oğuzhan Ç, yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürülmüş, burada tetkikleri yapılan hasta, alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği iddiasıyla evine gönderilmişti.

Oğuzhan Ç'nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını 17 Aralık'ta ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürmüş, burada doktorlar tarafından sağlık kontrolü yapılan hastanın kafasına mermi isabet ettiği belirlenmişti.