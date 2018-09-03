Şarbon hastalığından nasıl korunulur? Şarbon tedavi yöntemleri

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurması üzerine şarbon hastalığının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Deri, bağırsak ve akciğer şarbonu olarak kısımlara ayrılan şarbon hastalığından nasıl korunulur?

ŞARBON HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Şarbonlu olduğundan şüphelenilen veya şarbondan ölen hayvanlar asla kesilmemeli, derileri yüzülmemeli ve etleri tüketilmemelidir. Şarbondan ölen hayvanlar 2 metre derinliğinde çukurlar açılarak gömülmelidir. Hasta hayvanların bulundukları yerler ve taşındıkları nakil vasıtaları temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Hasta hayvanların temas ettiği yem maddeleri, altlıklar ve gübre gibi bulaşık materyaller yakılarak imha edilmelidir. Riskli bölgelerde bulunan hayvanlar şarbona karşı aşılattırılmalıdır.