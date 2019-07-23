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Sarayönü süt üreticilerine AB desteği

Konya Sanayi Odası (KSO) çatısı altında yürütülen, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen AB Bilgi Merkezi Ağı Projesi kapsamında AB Hibe Destek Fonlarından yararlanılarak işletme faaliyetine geçen Sarayönü Süt Üreticileri Birliği Tesisi düzenlenen program ile yerinde incelendi.

23 Temmuz 2019 Salı 15:23
Sarayönü süt üreticilerine AB desteği

Konya Sanayi Odası (KSO) çatısı altında yürütülen, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen AB Bilgi Merkezi Ağı Projesi kapsamında AB Hibe Destek Fonlarından yararlanılarak işletme faaliyetine geçen Sarayönü Süt Üreticileri Birliği Tesisi düzenlenen program ile yerinde incelendi.


Birlik binası ve süt soğutma tesislerine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Sarayönü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Erdoğdu, AB tarafından verilen hibe desteği ile birlikte süt toplama merkezinin günlük kapasitesinin 10 tondan 40 tona çıkarıldığını vurguladı. Projeyi 4 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdiklerini söyleyen Erdoğdu, "Birlik olarak, tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun desteğine başvuru yaptık. Buraya yapacağımız tesisin maliyeti 850 bin TL tutarındaydı. Bunun yaklaşık 329 bin TL’si hibe olarak verildi. Tesisi, tamamlanması için verilen 6 aylık süre zarfından önce 4 ay gibi bir sürede bitirdik. Tesisimizde günlük 10 ton olan süt kapasitesini, 40 tona çıkardık" dedi.


Erdoğdu, sütlerin soğutulması için kullandıkları elektrikten dolayı, enerji maliyetlerinin yüksek olduğunu, bunun için de güneş enerjisiyle elektrik üretmek için proje hazırlığında olduklarını söyledi.



Sütün hijyenini bozulmaması için çiftçiler bilgilendiriliyor


Birlik olarak çiftçilerin bilinçlenmesine büyük önem verdiklerini ve bunun için de süt aldıkları çiftçilere danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Erdoğdu, "Burada 4 tane danışman arkadaşımız bulunuyor. Arkadaşlarımız, çiftçilerimize süt sağım teknikleri, depolama teknikleri gibi konularda bilgilendirme yapıyor. Çünkü sağımdan, buraya gelinceye kadar, soğuk zincirin kırılmadan sütün hijyeninin bozulmaması gerekiyor. Ayrıca birliğimiz bünyesinde bulunan veteriner arkadaşımız da yine isteyen çiftlerimize hizmette bulunuyor" ifadelerini kullandı.


Proje kapsamında yapılan tesisin bir bölümünde de yöresel ürünler satış mağazası açmayı planladıklarını ifade eden Erdoğdu, "Birlik binamızın bir kısmında süt depolarımız bulunuyor. Diğer tarafına da süt ve süt ürünlerinin satışının yapılacağı bir merkez kurmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede burayı faaliyete geçireceğiz. Halkımıza burada yöresel yoğurt ve diğer süt ürünlerinin satışını gerçekleştireceğiz" dedi.


Erdoğdu, daha sonra tesis binasını gezdirerek, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:23
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