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"Prens Philip öldü" iddiası

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in öldüğü iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı. Buckingham Sarayı'nın telefonlarının bu nedenle kilitlendiği ortaya çıktı.

24 Temmuz 2018 Salı 07:38
"Prens Philip öldü" iddiası

İngiliz basınına göre 97 yaşındaki Philip'in öldüğü haberleri ayrıca 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'i de çileden çıkardı. The Sun gazetesinin haberine göre; dedikoduların yayılmasının ardından Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip 10 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çiftin aralarında bu tarz yalan haberlerle nasıl baş edecekleri konusunda fikir alışverişi yaptıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 07:38
  1. ingiltere
  2. Prens Philip

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