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"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Meksikalı yönetmene verilecek

25. Saraybosna Film Festivali'nde "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Alejandro Gonzalez Inarritu'ya takdim edilecek

26 Temmuz 2019 Cuma 13:09
"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Meksikalı yönetmene verilecek

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek 25. Saraybosna Film Festivali'nde "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Alejandro Gonzalez Inarritu'ya verilecek.

Festival Başkanı Mirsad Purivatra, yaptığı açıklamada, festivalin en prestijli ödüllü olarak gösterilen bu ödülün yaptığı her filmle bir öncekinde belirlediği sınırları daha öteye taşıyan başarılı bir yönetmene verilecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"The Revenant" ve "Birdman" filmlerinin yönetmeni Inarratu'yu Saraybosna'da ağırlayacak olmaktan duyduğu onuru dile getiren Purivatra, bu vesileyle yaptığı filmlerle sinemaya verdiği büyük katkıdan dolayı kendisine teşekkür etme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Bu arada, bu yılki festival kapsamında "Birdman" filminin özel gösteriminin de yapılacağı bildirildi.

Çeyrek asrı geride bırakan festivalde bu yıl ayrıca 4 filmin uluslararası, 24 filmin bölgesel, 2 filmin de Bosna Hersek prömiyeri yapılacak.

"Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri için bu yıl 9 uzun metrajlı, 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eser yarışacak.

Geçmişte de dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi birçok önemli isim katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:09
  1. Alejandro Gonzalez Inarritu
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  3. Saraybosna
  4. SFF

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