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Saraybosna'da KOMEK sergisi açıldı

28 Temmuz 2019 Pazar 22:38
Saraybosna'da KOMEK sergisi açıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (KOMEK) katılanların hazırladıkları eserlerden oluşan sergi açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Saraybosna Maarif okullarında gerçekleştirilen eğitim ve sanat atölyelerinde hazırlanan eserler, Saraybosna Mevlevihanesi'nde sergilendi.

KOMEK kurslarından yararlanan 200'den fazla öğrenci, bu kapsamda aldıkları kıyafet tasarım, ipek boyama, ahşap boyama, ebru, ıslak keçe, alüminyum folyo, kağıt folyo ve filografi eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Serginin açılış törenine, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Saraybosna Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Şahin'in yanı sıra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, bugünün kendisi için duygusal bir gün olduğunu dile getirerek, Saraybosna Mevlevihanesi'nin yapılışı için 2011'de protokol imzalayıp 2013'te açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Mevlevihanede birçok etkinlik düzenlediklerini kaydeden Altay, bugün TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

KOMEK'e bu kadar ilgi olmasının da kendisini mutlu ettiğini belirten Altay, "Türkiye gün geçtikçe güçleniyor ve yeni kurumlar aramıza katılıyor. Maarif Vakfı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımızla birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Türkiye güçlendikçe burada da gücünü farklı kurumlarla hissettirmeye devam edecek." diye konuştu.

Konya ve Saraybosna kardeşliğinin, geçmişten aldığı güçle gün geçtikçe geliştiğinin altını çizen Altay, "Konya'ya batıdan gelirseniz sizi Aliya İzetbegoviç Caddesi karşılar, Konya'nın en büyük mahallesi Bosna Hersek Mahallesi karşılar, Saraybosna Parkı karşılar. Bu, Konya ile Bosna Hersek arasındaki kadim kardeşliğin bir belgesidir." ifadelerini kullandı.

Altay, bu dönem Balkanlar'da 3 ülkede düzenlenen KOMEK kurslarında, 700'den fazla kursiyere 9 branşta eğitim verildiğini aktardı.

TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır da TMV'nin 270 tane okulu olduğunu hatırlatarak, "Bu okullardan sadece bir tanesinde 1 yaşından 60 yaşına kadar öğrencimiz var. Bir yaşında olanlar şu anda evlerinde, evde olanların her zaman gözlerinden öpüyoruz ama buradaki annelerimizin ellerinden öpüyorum, bu güzel eserleri ortaya çıkardıkları için." şeklinde konuştu.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da KOMEK kurslarının yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, "KOMEK kursları Bosna Hersek genelinde düzenlendi. Bosna Hersek'in temel ihtiyaçları ve eksikliklerine çözüm olarak düzenlendi. Bosna Hersek halkının ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda düzenlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlevihanenin yapılışına büyük katkı sağlayan Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı da bugün KOMEK ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:38
  1. açılış
  2. KOMEK
  3. Konya
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  5. sergi
  6. Uğur İbrahim Altay

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