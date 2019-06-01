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Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da binlerce Müslüman, Kadir Gecesi vesilesiyle camilere akın etti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 04:19
Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da binlerce Müslüman, Kadir Gecesi vesilesiyle camilere akın etti.


Kadir Gecesi vesilesiyle Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii’ni dolduran Bosnalı Müslümanlar, "bin aydan hayırlı" olarak nitelenen geceyi, teravih namazı, gece namazı ve zikirler ile ihya etti.


Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti Reis-ul Uleması Husein Kavazoviç, programda Bosnalı Müslümanlar’a hitaben yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan ’Leylet-ül Kadr’in faziletini Kuran-ı Kerim’den aldığını söyledi. Programda konuşan Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur Malkiç ise tüm inananların mübarek gecesini tebrik ederek, İslam alemi ve Filistin için dua etti.


Gecede Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilere de yer verildi. Programda Türkiye’de de Bosna Hersek’te olduğu kadar sevilen Boşnak sanatçı Burhan Şaban’ın seslendirdiği Türkçe ilahiler beğeni topladı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 04:19
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