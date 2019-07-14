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Saraybosna'da demokrasi için koşuldu

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 3. Demokrasi Koşusu düzenlendi

14 Temmuz 2019 Pazar 13:24
Saraybosna'da demokrasi için koşuldu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 3. Demokrasi Koşusu yapıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen 3,5 kilometrelik koşuya katılan 500'den fazla kişi, başkentteki Vilsonovo yürüyüş yolunda demokrasi için koştu.

Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarınca desteklenen 3. Demokrasi Koşusu'nu, kadınlarda Sırp atlet Olivera Jevtic, erkeklerde de Sırp atlet Stefan Cukovic kazandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, koşu öncesinde yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin, Türk halkının siyasi iradesiyle akim bırakıldığını anımsatarak, "O gün Bosna Hersek halkı da bize desteklerini sabaha kadar uyumayarak verdi." dedi.

15 Temmuz'u, demokrasi koşusu vesilesiyle Bosna Herseklilerle beraber andıklarını kaydeden Koç, "Bu hadiselerde mühim olan birlik ve beraberlik içerisinde olmak. Bu faaliyet de bu anlamda üç yıldır başarıyla düzenlendi. Bize destek olan kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Koç'un eşi Pınar Koç da 15 Temmuz'un, Bosna Hersek'te düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldığını belirterek, "Bugün çok güzel bir koşu vesilesiyle toplandık. Demokrasi, milli birlik için koşacak herkes." ifadesini kullandı.

Etkinliğin sonunda koşuyu başarıyla tamamlayan katılımcılara, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından madalya ve ödülleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:24
  1. 15 Temmuz
  2. Bosna Hersek
  3. Demokrasi koşusu

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