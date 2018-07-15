Saraybosna'da 15 Temmuz için 'Demokrasi Koşusu'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 2. Demokrasi Koşusu yapıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen 3,5 kilometrelik koşunun başında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit edilenler dularla anıldı.

Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarınca da desteklenen, 500'den fazla katılımcının olduğu koşu, "Vilsonovo" yürüyüş yolunda gerçekleştirildi.

2. Demokrasi Koşusu'nu kadınlarlarda Sırp atlet Olivera Jevtic, erkeklerde Kenyalı atlet Stenli Kipruto kazandı.

'BOSNA HERSEK HALKIYLA ANIYORUZ'

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, koşu öncesinde yaptığı açıklamada, iki yıl önce FETÖ'nün hain darbe girişimiyle Türkiye'nin demokrasisine saldırı düzenlendiğini anımsatarak, "Ancak Türk halkının güçlü siyasi iradesi, Cumhurbaşkanımızın halka seslenişi ve ardından milyonlarca vatandaşımızın elleri, canları ve kanlarıyla demokrasimize sahip çıkışını iki yıl sonra Bosna Hersek halkıyla anıyoruz." dedi.

'DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKILDIĞINI GÖSTERİYORUZ'

Geçen yıl da düzenlenen koşunun geleneksel hale gelmesi temennisinde bulunan Koç, "Amacımız Bosna Hersek halkıyla dayanışmamızı bu ortamda, gelecek için demokrasiye sahip çıkılması ortamında göstermek. Bu yıl da bunu 500'den fazla katılımcıyla başlattık. Bosna Hersek gibi kardeş ülkede de demokrasimize sahip çıkıldığını gösteriyoruz." diye konuştu.

Koç, 15 Temmuz'un unutulmayacağını ve unutturulmayacağını vurguladı.

'TÜRKİYE HER DURUMDA BİZE DESTEK VERDİ'

Koşuya katılan 70 yaşındaki Mehmedalija Culic de her gün ortalama 20 kilometre koştuğunu belirterek, "Türkiye'de yaşananları bilmemiz önemli. Türkiye her durumda bize destek verdi. Savaş zamanı binlerce Boşnak göçmene kapılarını açtı." ifadelerini kullandı.