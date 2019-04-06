Saraybosna, Zeljeznicar'ı rahat geçti - Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'ndeki derbide lider Saraybosna, Zeljeznicar'ı 3-0 mağlup etti



SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde (Premijer Liga) oynanan derbide lider Saraybosna, deplasmanda Zeljeznicar'ı 3-0 yendi. Başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda oynanan 25. hafta maçında iki ekip, 118. kez karşı karşıya geldi. Konuk takım Saraybosna, 11. dakikada Darko Lazic, 16. dakikada Krste Velkoski ve 73. dakikada Benjamin Tatar'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Lider Saraybosna puanını 56'ya yükseltirken, 36 puanda kalan Zeljeznicar ise dördüncü sıraya geriledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.