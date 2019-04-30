Saraybosna Filarmoni Orkestrası ramazan konseri verdi

SARAYBOSNA (AA) - Saraybosna Filarmoni Orkestrası, yaklaşan ramazan nedeniyle geleneksel ramazan konseri verdi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Ulusal Tiyatro binasında düzenlenen konserde, orkestra şefi Oğuzhan Balcı'nın yönetiminde dünya klasiklerinin yanı sıra Bosna Hersek'e özgü geleneksel eserler çalındı.

Bu yılki ramazan konserinde Türk keman virtüözü Cihat Aşkın da sahne aldı.

Geleneksel hale gelen ramazan konserine Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

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