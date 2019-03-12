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Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun inşası haziranda başlayacak

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic:- "Otoyol projesinin Sırbistan tarafında bulunan Sremska Raca-Kuzmin bölümünün inşasına haziranda başlanacak"

12 Mart 2019 Salı 21:41
Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun inşası haziranda başlayacak

BELGRAD (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlayacak olan ve Türkiye'nin de yapımını desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun inşası haziranda başlayacak.

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, otoyol projesinin Sırbistan'daki tarafları ve Türkiye'den Taşyapı firmasının temsilcileriyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mihajlovic, otoyol projesinin Sırbistan tarafında bulunan Sremska Raca-Kuzmin bölümünün inşasına haziranda başlanacağını kaydetti.

Otoyol projesinin sadece Sırbistan ve Bosna Hersek için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirten Mihajlovic, "Bizim stratejik hedefimiz, bölgeyle daha iyi bir bağlantı kurmak. Ekonomik ve siyasi istikrar ile altyapının gelişimi vatandaşlarımıza daha iyi yaşam şartları sunacak." dedi.

Mihajlovic ayrıca, otoyol inşasının başlaması dolayısıyla düzenlenecek törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in de katılacağını duyurdu.

Bu arada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın aralık ayında Sırbistan'a yaptığı ziyarette, Sırbistan hükümeti, Sırbistan Karayolları ve Taşyapı firması arasında Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun Projelendirilmesi ve İnşasına İlişkin Ticari Anlaşma imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 21:41
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