Saray Kent Konseyi Başkanı Mehmet Bilecen güven tazeledi

Saray Kent Konseyi 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mehmet Yüksel ve Mehmet Bilecen’in yarıştığı seçimde mevcut Başkan Mehmet Bilecen, 46 Oyun 28’ini alarak güven tazeledi.

Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda saat 15.00’da başlayan Saray Kent Konseyi 5. Olağan Genel Kurulu’na Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, CHP Saray İlçe Başkanı Akın Aytaç, CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Levent Köksalan, CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Gürsu Ergene, Saray Mal Müdürü Zeynep Pazarcıoğlu, Saray Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fehmi Çüren, Saray Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Aksoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Saray Kent Konseyi Başkanı Mehmet Bilecen gerçekleştirdiği konuşmasında Kent Konseyi hakkında bilgiler verirken, Kent Konseyinin 3 yıllık faaliyetleri anlattı. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş de, “Kent bileşenleri ile anlamlıdır. Burada Saray içtimai hayatının en önemli isimlerini görüyoruz. Saray için bizde varız. Saray kent hayatının modern ve özlenen bir maiyette gerçekleşmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız mesajı olarak görüyorum burada bulunuşunuzu. Anladığım kadarıyla iki Mehmet’in yarışacağı Kent Konseyi seçiminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Erkiş’in konuşmasının ardından Saray Kent Konseyi Başkanlığı’na aday olan Mehmet Yüksel, konuşmasına kendini tanıtarak başladı. Bugüne kadar 70 İl gezdiğini ve Saray gibisinin olmadığını belirten Yüksel, “Genel kültür açısından bende eksiklik hissetme şansınız yok. Saray aşığıyım. 70 il gezdim, Saray gibisi yok. Saray benim sevdamdır.Mehmet Bey’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, çok güzel şeyler yapmış fakat bunlar zaten birkent konseyinin görevidir. Mehmet Bey’in anlattıklarında gördüğüm eksiklik gençlerdir. Gençler kahvehanelerde madde ve alkol kullanıyorlar. Gençleri unutmuşuz, onları kent konseyi kurtarabilir. Tüm zamanımı Saray’a ayırmaya hazırım. Ben bu topraklarda büyüyüp yaşadım ve bu topraklara hizmet etmek istiyorum” diye konuştu.

Yüksel’in konuşmasının ardından yapılan oylamada Divan Kurulu Başkanlığına Ali Gürsu Ergene seçilirken, saymanlığa Ece Ecevit ve Aydın Baş seçildi. Kapalı olarak yapılan seçimde kullanılan geçerli 46 oyun 28’ini mevcut Başkan Mehmet Bilecen alarak güven tazelerken, Mehmet Yüksel’de oyların 18’ini aldı.

Saray Kent Konseyi Başkanlığı’na tekrar seçilen Mehmet Bilecen’inoy birliği ile seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde: “Yalçın Özçevik, Aydın Baş, Ercan Dedeoğlu, Esra Selimoğlu, Mehmet Yüksel, Hüseyin Aydın, İrfan Gündüz, Vedat Ünlü, Aytaç Gonca, Fatih Kıray, Metin Durak, Ünzile Karpat, Ece Ecevit.”