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Sararmış yastık kılıfların temizliği nasıl olur?

Sararmış yastık kılıflarının temizliği nasıl olur? Sararmış yastık kılıflarını nasıl temizlenmelidir?

17 Ağustos 2018 Cuma 19:03
Sararmış yastık kılıfların temizliği nasıl olur?

Evlerde yatak, yorgan, yastık gibi eşyalar her gün kullanıldıkları için ve temizlemesi zor eşyalar olduğu için sık sık yıkanmaz. Bunun yanı sıra sadece evlerde kullanıldıkları ve kişisel eşyalar olduğu için de kolay kolay kirlenmezler.

Ancak yastık kılıfları doğrudan insan vücudu ile temas ettiği için daha kolay kirlenir. Zaman içerisinde ise yastık kılıflarında farklı sebeplerden nedeni ile çeşitli lekelenmeler oluşabilir.  Bu lekelerin başında ise sararmalar gelir.

Yastık kılıflarının sararmasının çeşitli nedenleri olsa da genellikle terleme kaynaklı oluşur. İnsanlar uyurken de terleyebilir ve terleme ile vücuttan atılan su yastık kılıflarında sararmalara yol açar. Sadece yıkama ile geçmeyen bu lekelerden kurtulmak için uygulanabilecek yöntemler bulunmaktadır. Bunun için oksijenli su, sirke, boraks, çamaşır deterjanı, toz bulaşık makinesi deterjanı ve çamaşır suyu gerekmektedir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ                                                               

Çamaşır makinenizde suda bekletme özelliği bulunuyorsa, yastık kılıflarınızda oluşan sarı lekelerden kurtulmak biraz daha kolay bir iş halini alır. Bunun için sararan yastık kılıflarınızı çamaşır makinesine koyun. Ardından yarım su bardağı sirke ile 1 su bardağı oksijenli su koyun. Bu şekilde 1-2 saat bekleyin. Yeterince bekledikten sonra yarım su bardağı kadar çamaşır deterjanı ve yarım su bardağı kadar da boraksı ekleyin. Bu işlemleri tamamladıktan sonra ön yıkamalı uzun bir program seçin. Bu şekilde yıkadığınız yastık kılıflarının ilk günkü gibi tertemiz olduğunu göreceksiniz.

ELDE YIKAMA

Sararan yastık kılıflarınızı elde yıkamak istiyorsanız veya çamaşır makinenizde suda bekletme özelliği bulunmuyor ise bir kovaya sararan yastık kılıflarınızı koyun. Leğen gibi uygun boyutlarda bir başka kap da kullanabilirsiniz. Yastık kılıflarınızın üzerine yarım su bardağı sirke ve yarım su bardağı oksijenli su dökün. Daha sonra lekelerin iyice yumuşayıp arınması için birkaç saat bekleyin. Bekleme süresi dolduktan sonra kılıfların üzerine yarım su bardağı boraks ve yine yarım su bardağı çamaşır deterjanı ilave edin. Bu karışımla iyice çitileyerek yıkadıktan sonra lekelerin temizlendiğini göreceksiniz.

NOT: Oksijenli su beyazlatma özelliğine sahip olduğu için beyaz olmayan kılıflar için oksijenli su kullanmayın. Kullanacağınız malzemelerin yastık kılıflarınızda deformelere yo açmaması için görünmeyen bir kısmında denedikten sonra kullanın.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 19:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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