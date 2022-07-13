Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Zor lekelere kolay çözümler

Sararmış Tuvalet Taşını Temizleme Yöntemleri

Sararmış tuvalet taşının kireç kalıntılarını yok etmek ve beyazlamasını sağlayarak genel hijyenini de yapabileceğiniz yöntemler hakkında genel bilgi.

Sirke ve Sıvı Sabun

1 su bardağı sirke;

Sıvı sabun;

Sprey şişesi;

Eldiven;

Fırça.

Zamanla suyun kireçli olması gibi nedenlerden ya da düzenli aralıklarla temizliğinin yapılmaması durumunda beyaz renkte olan tuvalet taşlarında sararma görülmektedir. Bu sararma hem görüntü olarak kötü görüneceği gibi, aynı zamanda da taşın sararması genel hijyene dikkat edilmediğine işaret etmektedir. Doğal sirkenin sararmış tuvalet taşlarını temizleme yöntemi olarak kullanılmakta olan en iyi yöntemler arasında olmaktadır. Tuvalet gibi ortamlar mikrop yuvası olması sebebiyle mutlaka temizliğini yaparken eldiven takarak yapmanız önerilmektedir.

Sprey şişesi içerisine ilk öncelikle sirke ve üzerine 2 yemek kaşığı miktarında sıvı sabun konulması ile birlikte üzerini dolduracak kadar ılık su koyup çalkalayın. Tuvalet taşının ilk öncelikle ıslatılması ve sonra karışımı püskürtmelisiniz. Hemen fırçalamamalı 5 dakika boyunca beklenmesinin ardından tuvaletler için özel üretilen fırçaları kullanarak fırçalamalısınız. En son bol suyla durulamanız ile birlikte sararmış lekeler çıkacaktır.

Kola

1 litre kola;

Eldiven;

Fırça;

Deterjan;

Su.

Sararmış taşın zamanla paslanması ile birlikte önce sararması sonrasında ise kahverengi bir renk alacağı için çok kötü bir görüntünün olmasına neden olacağı için sizler periyodik temizliği yaparken kola ile yapmalısınız. Kirin çıkması ya da pas lekelerinin sarı görüntüsünü de doğal yollarla çıkarmış olacaksınız. 1 litre kolanın yarısı dökülerek birkaç dakika beklenmeli ve fırça ile fırçalamaya başlamalısınız. Fırçalama işlemi sırasında kolanın yarısını da dökerek birlikte fırçalamaya devam edin. Lekeler kısa bir süre içerisinde çıkacağı için, genel temizliğini yapabilmek için deterjan dökmeli ve yine fırçalamanın ardından bol suyla durulamalısınız.

Kolayla lekelerin çıkması ve mikropları içerdiği asit sayesinde çıkması için banyo fayanslarında oluşan lekelerinde çıkartmak için kullanabilirsiniz.

Limon

Taze limon;

Eldiven;

Deterjan;

Fırça;

Su.

Kireç sonrasında oluşan sararmış lekeleri çıkarabilmek için limon tavsiye edilmektedir. Bunun için taze kesilmiş limon kullanmanız gerekmektedir. Asla hazır yapılan ve içerisinde katkı maddesi olan limon suyunun kullanılmaması gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için eldiven takarak mikropların size bulaşmasını engellemelisiniz. İlk olarak taş ıslatılmalı ve sonra limon kesilerek sararmış kısımlara basınç uygulamalı ve ovmalısınız. Bir tane limon yeterli olmaması durumunda birkaç tane limon kullanabilirsiniz. Limonla ovduktan sonra ise su ile yıkamalı ve deterjan dökerek fırçalamalısınız. Bu şekilde genel temizliğini de gerçekleştirmiş olacaksınız. Su ile durulandıktan sonra kireç sebebiyle sararmış lekelerin çıkmasını sağlamış olacaksınız.

Sararmaya başlamış olan lekeye müdahale ederek çıkarmamanız durumunda zamanla bu lekeler kahverengi bir renge dönüşecek olması sebebiyle çok kötü bir görüntü oluşmasına sebep olur.

Soda

2 yemek kaşığı soda;

Eldiven;

Fırça;

Tuvalet temizleyicisi;

Su.

Soda taş üzerinde oluşan lekeyi çıkarmak için etkili yöntemler arasındadır. Su içerisinde ki kireç nedeniyle zaman içerisinde sararması olacağından kötü bir görünüme sahip olacak lekeyi çıkarmanız gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için yapacağınız ilk işlem eldiven takmak ve temizliğe bu şekilde başlamak ve mikroplardan korunmak olacaktır. Şayet lekeler kahverengi bir renk tonuna gelmişse daha fazla miktarda kullanmanız gerekmektedir. Lekenin üzerine dökülerek yarım saat boyunca beklenmelidir. Bu süre içerisinde su dökülmemeli ve tuvalet kullanılmamalıdır. Sert kıllara sahip olan tuvalet fırçası ile birkaç dakika boyunca ıslatılmadan fırçalanmalıdır. Çok az ılık su dökülmesi ile birlikte tekrar fırçalayın. Bu işlem lekenin koyu renkte olmaması halinde çıkartacaktır. Şayet çıkarmaması durumunda birkaç defa belirli aralıklarla tekrarlamanız gerekmektedir.

Marketlerde özel olarak satılan tuvalet temizleyicileri dökerek genel temizliğini yaparak hijyenini sağlamış olacaksınız.

Amonyak

1 su bardağı amonyak;

Fırça;

Bez;

Eldiven;

Su.

İnatçı lekeleri bir türlü çıkaramıyorsanız yapmanız gereken ilk öncelikle amonyak kullanmaktır. Amonyak çıkarmakta zorlandığınız ve rahatsız eden lekeleri oldukça kolay çıkarmanızı sağlar. Eldiven kullanarak temizlik yapmanız mutlaka önemlidir. İşlem için büyük ve temiz bir bezin üzerine amonyak dökülmesi ile birlikte silmeye başlamalısınız. Silme işlemi için mutlaka güç kullanarak yapmalı ve belirli aralıklarla bezin üzerine tekrardan amonyak dökerek silmeye devam etmelisiniz. Bol suyla yıkanması ile birlikte deterjan dökülerek fırçalamalısınız. Özel tuvalet temizleyicilerle de genel temizliğini yapabilirsiniz. Fırça ile her tarafını fırçalamalı ve bol suyla yıkayın. Amonyak kireç ya da diğer sebeplerden kaynaklı olarak oluşan sararma lekelerini çıkarma konusunda çok etkilidir.