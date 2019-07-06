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Sarar zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Aleksandar Arikov’un mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:38
Sarar zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Aleksandar Arikov’un mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Arikov, “Benim soygunla hiçbir ilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Sarar ailesindeki işimden ayrılınca bir daha Eskişehir’e gelmedim. Cep telefonumu erkek kardeşim de kullanıyordu. Bazı görüşmeleri o yapmış olabilir” dedi.


Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ile eşi Zehra Sarar’ın Odunpazarı Sümer Mahallesi’nde oturduğu konutuna geçen Mayıs ayında yüzleri maskeli olarak giren şüpheliler, çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayıp dövdükten sonra kasanın anahtarını buldu. Ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler villadan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekip, ilk şüpheli olarak villada hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan’ı Yalova’da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan tutuklandı, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ali Y. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



‘Şüpheli 4 kadın sınır dışı edilecek’


Bulgaristan-Romanya sınırında yakalanarak Türkiye’ye iade edilen tutuklu hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi Aleksandar Arikov ile George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Moldovalı 4 kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınların ülkelerine dönmek için diğer şüphelilerin bulunduğu araca bindikleri ve olayla ilgilerinin olmadığı belirlendi. Ayrıca savcılık tarafından kadınların sınır dışı edilmesine de karar verilerek, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova Eskişehir Göç İdaresi’ne teslim edildi. Şüphelilerden George Dobrioglu ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı olmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



‘Ben Sarar ailesindeki işimden ayrılınca bir daha Eskişehir’e gelmedim”


Gerçekleşen soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi dün Aleksandar Arikov da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Cezaevine götürüldü. Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Arikov, “Benim soygunla hiçbir ilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Sarar ailesindeki işimden ayrılınca bir daha Eskişehir’e gelmedim. Cep telefonumu erkek kardeşimde kullanıyordu. Bazı görüşmeleri o yapmış olabilir” ifadelerini kullandı.


Ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirildiği Arikov, kendisi olmadığını savunarak, “Görüntülerdeki kişi ben değilim, kardeşim. Benim bu konuyla hiçbir ilgim yok” şeklinde konuştu.



‘Çalınan ziynet eşyaları ve paraların arama çalışmaları sürüyor’


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sarar çiftinin darp ve soyulmasına ilişkin soruşturmada hem şüphelilerin hem de çalınan ziynet eşyaları bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Aralarında Aleksandar Arikov’un kardeşinin de olduğu isimleri belirlenen en az 3 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.



‘Sarar soygununda hizmetçi Iulia Dragusan ve sevgilisi Aleksandar Arikov tutuklandı’


18 Mayıs’ta Sarar çiftinin soyulması akabinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından devam eden soruşturmalar kapsamında Moldova uyruklu hizmetçi Iulia Dragusan ve sevgilisi Aleksandar Arikov tutuklanırken, soygunla bağlantılı olduğu öne sürülen Ali Y. ve Moldova uyruklu Georgi Dabrioglu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan, polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:38
  1. odunpazarı

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