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Sarar çiftini soyan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan sınırında gözaltına alınan 6 şüpheli, Eskişehir’deki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
Sarar çiftini soyan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan sınırında gözaltına alınan 6 şüpheli, Eskişehir’deki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı Eskişehir’deki evlerinde darp ederek, evdeki çelik kasayı soyan Aleksandar Arikov, George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova Bulgaristan’da gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan’da yakalanan 4’ü kadın 6 şüphelinin, Türkiye’ye iade işlemleri tamamlandı.



47 gün sonra zanlılar tekrar Eskişehir’de


Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar, Bulgar polisince Kapıkule Sınır Kapısı’nda Edirne ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karayolu ile Eskişehir’e gönderildi. Akşam saat 22.00’da Eskişehir’e gelen şüpheliler Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan sorgulamaların akabinde şüpheliler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Olayın geçmişi


Öte yandan 18 Mayıs gecesi yaşanan olayda Sümer Mahallesi’ndeki Sarar çiftinin yaşadığı eve giren maskeli ve silahlı kişiler, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar çiftinin el ve ayaklarını bağlandı. Kendilerinden yüksek miktarda para istenen çift, rakamın kendilerinde olmadığı cevabı üzerine soyguncular tarafından önce darp edildi. Kasanın anahtarını soran soyguncular, aldıkları yanıt üzerine tekrar çifti darp etti. Kasanın anahtarını alan zanlılar, içinde bulunan yüklü miktarda ziynet eşyası ve dövizleri alarak evden kaçtı. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Sarar çiftinin rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova’da gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile sevgilisinin 2017 yılında yaklaşık 2 ay boyunca Sarar ailesinin yanında hizmetçi olarak çalıştıkları, ancak aralarında çıkan tartışma sonucu işi bıraktıkları tespit edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
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