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Şarapçı Almanlara eşek arıları saldırdı! Çok sayıda yaralı var

Almanya'da düzenlenen şarap festivaline gidenler hayatının şokunu yaşadı. Eşek arılarının festivale saldırısı sonucu 18 kişi yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:09
Şarapçı Almanlara eşek arıları saldırdı! Çok sayıda yaralı var

Alman basınında yer alan haberlere göre, eşek arıları Karlsruhe kentinde yaz mevsiminin sona ermesini kutlamak için düzenlenen festivale katılanlara saldırdı.

Üzüm bağları arasında yürürken eşek arılarının saldırısına uğrayan katılımcılardan 18'i yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi olan bulunmuyor. Olay, katılımcılar arasında paniğe neden oldu. Festival alanına çok sayıda polis, itfaiye ve acil durum ekibi gönderildi. Eşek arısı kovanlarının çıkarılması için festival alanı kapatıldı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:09
  1. şarap festivali
  2. almanya
  3. almanya şarap festivali
  4. eşek arıları

YORUM YAZ

  • Lale GüzelLale Güzel48 dk önce
    Eşşek arıları almanlara saldırmış. Şarap yapıyorlar diye.Süper haber yakalamış Ahbrhelal olsun. ...
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