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'Sarallar'a dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde organize suç örgütü Sarallara yönelik operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:29
'Sarallar'a dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yağma, yaralama, çek senet tahsilatı ve şantaj gibi suçların bazı gruplar tarafından organize şekilde işlendiğinin tespit edilmesi üzerine 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da "Sarallar", "Necati Arabacı" ve "Beşoklar" isimleriyle anılan gruplara yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.

Zanlıların, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt çerçevesinde yağma, adam yaralama, çek senet tahsilatı, şantaj" gibi suçları işledikleri ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:29
  1. Trabzon
  2. Muğla
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Artvin
  6. Ankara
  7. İzmir
  8. Sarallar grubu
  9. suç örgütü
  10. operasyon

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