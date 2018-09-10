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Sarallar çetesine 14 tutuklama kararı

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:45
Sarallar çetesine 14 tutuklama kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla'da düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda sorgulandı. Polis ekiplerinin şebeke lideri olduğu iddia edilen Cem E. ve Mehmet Aziz S.'yi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

KALAŞNİKOF BULUNMUŞTU

Sabah'da yer alan habere göre, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, biri kalaşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı ele geçirilmişti. Polis şüphelilerin İstanbul'da Şişli ve Beylikdüzü'nde, Muğla merkez ve Bodrum'da yasa dışı kumar oynatarak elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürerek, lüks bir cip ile yat satın aldıklarını ileri sürmüştü. Öte yandan baskın sırasında bir lüks cipte bulunan gizli bölmede kalaşnikof tüfek ele geçirmişti.

Şüphelilerden 14'ü savcılık sorguları ardından 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edildi. İstanbul 5. sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları yapılan şüphelilerin tamamı atılı suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:45
  1. Trabzon
  2. Muğla
  3. Çorum
  4. İstanbul

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