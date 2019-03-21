0553 313 94 23

Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

ABD’li Sarai Sierra’nın İstanbul’da öldürülmesine ilişkin "kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak "nitelikli cinsel saldırı" ve "hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık cezası Yargıtay tarafından bozulan Laz Ziya lakaplı Ziya Tasalı’nın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:58
Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

ABD’li Sarai Sierra’nın İstanbul’da öldürülmesine ilişkin "kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak "nitelikli cinsel saldırı" ve "hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık cezası Yargıtay tarafından bozulan Laz Ziya lakaplı Ziya Tasalı’nın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Ziya Tasalı’yı "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.


İstanbul’a fotoğraf çekmek için gelen ABD’li Sarai Sierra’yı 2013 yılında Sarayburnu’nda öldüren Laz Ziya’nın, yargıtayın bozma ilamının ardından ‘hırsızlık’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ziya Tasalı ile taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Ziya Tasalı önceki beyanları tekrar ettiğini söyleyerek, maktulü öldürdüğünü ancak tecavüzde bulunmadığını iddia etti. Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi.


Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ziya Tasalı’nın ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘hırsızlık’ suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Davanın geçmişi


ABD’li Sarai Sierra’nın fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul’da 2 Şubat 2013 günü Cankurtaran’daki surlarda cesedi bulunmuştu. Cinayeti işlediği tespit edilen ’Laz Ziya’ lakaplı Ziya Tasalı Suriye’de yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk yargılamada Ziya Tasalı ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığı ’cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından 8 yıl 4 ay hepse çarptırmıştı.


Dosyayı inceleyen Yargıtay kasten öldürme suçundan verilen cezayı onamıştı. Yargıtay Ceza Dairesi, ’cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini kaydederek dosyayı bu yönüyle bozmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:58
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den S-400 açıklaması!
    1. ABD'den S-400 açıklaması!
    2. Küçükçekmece'deki "Nevruz Kutlama..
    3. Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye disiplin..
    4. Kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre..
    5. IKBY'den "YPG/PKK'ya yardım" açıklaması
    6. Yol kontrolünde uyuşturucu ele..
    7. Ülkü Ocakları’ndan SDÜ’deki Nevruz..
    8. İGDAŞ’tan dev işbirliği
    9. Beşiktaş’tan Gökhan Töre’ye disiplin..
    10. Tekirdağ Emniyeti böyle duyurdu:..
    11. Irak Başbakanından Musul'daki feribot..
    12. Kahramanmaraş'ta "İrişkit Festivali"
    13. "Gaziantep-Diyarbakır-Erbil"..
    14. Namık Kemal Üniversitesinde nevruz..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. İranlılar nevruzu Cıbıltepe'de karşıladı
    17. Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı
    18. Siverek’te ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    19. İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney:..
    20. Baharın gelişini kan bağışıyla..
    21. Down sendromlu çocuklar klasik..
    22. Malatyalı işadamlarına ABD yatırım..
    23. Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi..
    24. UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası
    25. Bandırma’ya Adalet Ormanı
    26. Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde..
    27. Antalya’da telefon dolandırıcılığı..
    28. Cezaevi firarileri Kağızman'da yakalandı
    29. TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin..
    30. Özel Olimpiyat Dünya Oyunları’nda..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!