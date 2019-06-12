Saraç'tan İnönü Üniversitesine "karaciğer nakli" tebriği
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Karaciğer naklinde ülkemizde ve dünyada önemli bir merkez olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde beş hastaya eş zamanlı olarak gerçekleştirilen canlıdan nakil operasyonlarına katılan ekipleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"12 Haziran 2019 Çarşamba 13:49
ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 5 hastaya eş zamanlı olarak gerçekleştirilen canlıdan nakil operasyonlarına katılan ekipleri tebrik etti.
Saraç, Twitter hesabından, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı gerçekleştirdiği 5 karaciğer nakline yönelik tebrik mesajı paylaştı.
YÖK Başkanı Saraç paylaşımında, "Karaciğer naklinde ülkemizde ve dünyada önemli bir merkez olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde beş hastaya eş zamanlı olarak gerçekleştirilen canlıdan nakil operasyonlarına katılan ekipleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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