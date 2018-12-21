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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan sivilcelere karşı 3 farklı kür

Kimyager, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sivilce sorunu yaşayanlar için Lavanta Kürü, Ceviz Yaprağı Kürü ve Maden suyu-Sirke kürü olmak üzere 3 farklı kür öneriyor.

21 Aralık 2018 Cuma 11:29

 yeniakit.com.tr 

Dünyaca ünlü kimyager Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sivilce sorunu yaşayanlar için 3 farklı kür hazırladı. İşte Saraçoğlu’nun sivilce için tavsiye ettiği kürlerin hazırlanış ve uygulanışları:

Lavanta Kürü: Kaynamakta olan 1 bardak suyun içerisinde 1 tatlı kaşığı lavanta ilave edin. 10 dakikalık kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde kaynatıp süzün. 15 gün boyunca akşam yemeklerinden en erken 2 saat sonra ılık olarak için. 15 günün ardından haftada 3-4 defa aynı şekilde içmeye devam edin.

Ceviz Yaprağı Kürü: Kaynayan 1 litre suya 2 yemek kaşığı ceviz yaprağı atıp, kısık ateşte 8 dakika boyunca demleyin. Ilıdıktan sonra cam bir kavanoza koyun. Günde 2 defa sabah-akşam sivilceli bölgelere pamuk yardımıyla uygulayın. Her 3 günde bir taze olarak hazırlayıp cam kavanozda muhafaza edin.

Maden Suyu ve Sirke Kürü: 1 fincan maden suyu ve 1 fincan elma sirkesini karıştırın. Günde 1 kez akşam, pamuk ile cildinize uygulayın. Bu karışımı cildinize sürdükten sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada 3 kere tekrar edin.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:29
  1. İbrahim Saraçoğlu
  2. Maden suyu ve sirke kürü
  3. ceviz yaprağı kürü
  4. Lavanta kürü
  5. sivilce kürü
  6. sivilce için kür

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