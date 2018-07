Saraçhane'de 15 Temmuz Anıtı açıldı!

15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizdeki birçok kurumla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de işgal edilmek istenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar her yerde olduğu gibi İstanbul’da da meydanlara çıkıp, hainlere karşı büyük bir direniş göstermişti. İstanbullular, o gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde tarihe not düşülmesi gereken büyük bir kahramanlık gösterdi. Kurşunlar havada uçuşurken tek endişeleri ölüme abdestsiz yürümemek olan vatandaşlar, kurşunlara karşı havuzdan abdest alarak yürüdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o gece yaşananları unutmamak ve unutturmamak için “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı”nı yaptı. Yapımı tamamlanan anıtın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açılışı yapıldı. Açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda kişi katıldı.

HEYKELLER İÇİN GERÇEK İNSAN KILI VE SAÇI KULLANILDI

Ölümü göze alarak darbeci hainlere karşı duran ve şehadete yürümeden önce belediye binasının önündeki süs havuzundan abdest alan vatandaşların mizanseninin yapıldığı anıt için gerçekçi silikon heykeller kullanıldı. Havuzun sağındaki büstün kaidesinin dibinde darbecilerin açtıkları ateşten korunmak amacıyla siper almış bir kişi ve yaralı üç kişi mizanseni gerçekçi silikon heykeller ile canlandırıldı. Kahraman vatandaşların hangi şartlar altında süs havuzundan abdest aldıklarını tam olarak anlatmak için tüm kamera kayıtları detaylıca incelendi. Heykellerin el, kol, ayak, bacak ve kafa kısımları silikondan, kostüm içinde kalan kısımları ise fiberden imal edildi. Heykellerde gerçek insan kılı ve saçı kullanıldı. Kılların her biri tek tek ekildi. Kılların deriden çıkmış izlenimi verilmesi ve yumuşak dokusu ile gerçekçi bir görünüm elde edildi. Her bir heykel için ölçüsüne uygun kostümler dikildi. Anıt için kullanılan heykeller Holywood stüdyolarında kullanılan smooth on özel cilt kontakt platinum calayst silikon malzeme ile yapıldı. Heykeller elastik yapısı sayesinde darbe ve düşmelere karşı kırılmaz ve zarar görmez yapıda. Ayrıca -30 +80 santigrat derece ısıya kadar dayanıklı. Anıt korunmak için camdan oluşan bir yapı ile çevrelendi.

“GERÇEKTEN DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEYEN BİR KAHRAMANLIK”

Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ”Gerçekten dünyada eşi benzeri görülmeyen bir kahramanlık. Aynı zamanda 15 Temmuz eşi benzeri görülmediği kadar da bir hainlik. Ülkemizde buna karşı koyduk, başardık. Maalesef şuanda onu planlayanlar, yapanlar durmadı, hala çalışmasına devam ediyor. İnşallah bu millet ayakta olduğu sürece onlara fırsat vermeyecek, izin vermeyecek. 2 yıl geçti, bu bulunduğumuz alan da İstanbul'da en yoğun çatışmaların olduğu yerlerden birisi idi. Bizde milletimizin sahip çıktığı devletimiz, milletimiz, birliğimiz devam etsin diye bugünü hatırlamamız lazım. Bugünleri iyi bilmemiz lazım, hainlik yapanları iyi bilmemiz lazım. Milletimizin hangi şartlar altında bunun mücadelesini verdiğini iyi bilmemiz lazım. Onun için o gün burada silaha karşı, tanka karşı milletimizin nasıl mücadele ettiğini gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu anı burada anıtlaştırdık. Gelecek nesillere aktardık” şeklinde konuştu.

251 şehit için 251 çınar ağacı dikelerek orman kurulacağını söyleyen Başkan Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbulumuzda 15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmasın, bu hain darbe girişimine karşı mücadele edenler ayakta kalsın diye Sarıyer Garipçe'de 3'üncü köprümüz Yavuz Sultan Selim Köprümüzün Avrupa Yakası ayağında 251 şehidimize karşılık 251 çınar ağacı. Çınar ağaçları büyüdükçe milletimiz nasıl omuz omuza verdiyse o ağaçlarımız da dallarıyla omuz omuza verip, kenetlenip gelecek nesillere bir anıt olarak kalacak. Yine Çatalca'da aynı şekilde 251 şehidimize karşılık ve bütün gazilerimize karşılık gelebilecek şekilde orman” dedi.